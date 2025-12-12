edición general
Besteiro admite ahora que conocía las acusaciones de acoso sexual contra Tomé desde octubre

El líder de los socialistas gallegos ha tardado dos días en dar explicaciones sobre el caso de presunto acoso sexual y lo ha hecho para rectificar lo asegurado hasta el momento por su equipo. José Ramón Gómez Besteiro admite ahora que sí conocía desde octubre las acusaciones contra José Tomé, su barón en Lugo y uno de sus más estrechos colaboradores.

4 comentarios
Barney_77 #3 Barney_77
#1 Ya tardan en venir a salir los de ¿Y el PP que?
rendri #4 rendri
#3 la cosa que al psoe o izquierda estas cosas pasan factura. En el PP te da mas votos por ser más macho Iberico
tul #2 tul
los corruptos puteros estan tan incrustados en el aparato del partido que sale mejor tirarlo todo y empezar de cero
