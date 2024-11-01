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Qué beneficios tiene beber agua tibia según la medicina tradicional china (y qué dice la ciencia ante la renovada moda)

Beber agua caliente por la mañana se ha vuelto viral en internet como parte de la tendencia "Chinamaxxing", pero ¿puede este hábito centenario mejorar realmente la salud?

| etiquetas: beber , agua , medicina tradicional china
4 0 1 K 14 salud
9 comentarios
4 0 1 K 14 salud
Connect #3 Connect
¿Qué diferencia hay entre beber agua tibia y un te recién hecho por la mañana? Ambos están compuestos de agua en más de un 95%.
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#5 Albarkas
#3 El té tiene algo de sabor...
2 K 43
#8 rpgpalacinster
#3 Entonces,¿para qué potabilizar el agua antes de beberla, no? Más del 99% permanece igual.
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ctrl_alt_del #7 ctrl_alt_del *
Entonces de los helados ya ni hablar, ¿no?
Y una m**rda
1 K 22
wata #9 wata
#7 Desayunas helados?
0 K 11
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Que echas hasta la primera papilla que te dieron.
1 K 21
#4 ver98
El retorno a la "medicina" tradicional tiene como único objetivo reducir el enorme gasto de la sanidad pública.
1 K 20
taSanás #6 taSanás
#4 otra conspiración de Ayuso! xD xD xD
1 K 19
skaworld #2 skaworld
Txumari siempre en el recuerdo
0 K 12

menéame