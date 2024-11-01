·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12254
clics
VIDEO: Toda la secuencia es maravillosamente esperpéntica
9463
clics
La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas
7587
clics
Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
10638
clics
El Espejismo de la Metrópoli: Por qué el modelo de ciudad en España es una olla a presión
7494
clics
Pregunta a una panadero que vende muchísimo por qué no abre también por las tardes y su respuesta es para reflexionar profundo
más votadas
661
Hace 4 años dijeron que España iba a quebrar
520
Rubén Sánchez pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias
411
Motos, televisores y sofás: así saquean los soldados israelíes los pueblos de Líbano
354
300 días sin informe de la UCO sobre el novio de Ayuso en la semana en la que sus agentes declaran en el caso Koldo
332
“Dejad de hacerle la pelota a EEUU”: la juventud de Japón se levanta para proteger su Constitución pacifista
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
115
clics
Qué beneficios tiene beber agua tibia según la medicina tradicional china (y qué dice la ciencia ante la renovada moda)
Beber agua caliente por la mañana se ha vuelto viral en internet como parte de la tendencia "Chinamaxxing", pero ¿puede este hábito centenario mejorar realmente la salud?
|
etiquetas
:
beber
,
agua
,
medicina tradicional china
4
0
1
K
14
salud
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
1
K
14
salud
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Connect
¿Qué diferencia hay entre beber agua tibia y un te recién hecho por la mañana? Ambos están compuestos de agua en más de un 95%.
4
K
60
#5
Albarkas
#3
El té tiene algo de sabor...
2
K
43
#8
rpgpalacinster
#3
Entonces,¿para qué potabilizar el agua antes de beberla, no? Más del 99% permanece igual.
0
K
9
#7
ctrl_alt_del
*
Entonces de los helados ya ni hablar, ¿no?
Y una m**rda
1
K
22
#9
wata
#7
Desayunas helados?
0
K
11
#1
Un_señor_de_Cuenca
Que echas hasta la primera papilla que te dieron.
1
K
21
#4
ver98
El retorno a la "medicina" tradicional tiene como único objetivo reducir el enorme gasto de la sanidad pública.
1
K
20
#6
taSanás
#4
otra conspiración de Ayuso!
1
K
19
#2
skaworld
Txumari siempre en el recuerdo
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y una m**rda