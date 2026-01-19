edición general
Bélgica pide "dejar de ser ingenuos" ante Trump: "Si no hay respeto, debemos reaccionar"

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, afirmó este lunes que los países europeos deben "dejar de ser ingenuos" tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los Estados miembros que se opongan a su anexión de Groenlandia, y opinó que, si no existe respeto, "deberemos responder adecuadamente". "Dejemos de ser ingenuos. Merecemos respeto y, si nos vemos pisoteados, debemos reaccionar adecuadamente", expresó Prévot en una entrevista en el medio belga flamenco 'VRT NWS'.

pip #2 pip
Trump es tan faltón y tan profundamente retrasado que hasta los belgas pierden la paciencia. No hay nadie que tenga estómago para aguantar tanta humillación de un niño malcriado.
ehizabai #1 ehizabai
Que el país más serio de la UE sean los belgas... Cosas veredes.
MisturaFina #3 MisturaFina
Lo primero es dejar de ser socios del enemigo.
Somos lentos y el enemigo nos pillara!
