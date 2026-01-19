Bélgica pide "dejar de ser ingenuos" ante Trump: "Si no hay respeto, debemos reaccionar"

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, afirmó este lunes que los países europeos deben "dejar de ser ingenuos" tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los Estados miembros que se opongan a su anexión de Groenlandia, y opinó que, si no existe respeto, "deberemos responder adecuadamente". "Dejemos de ser ingenuos. Merecemos respeto y, si nos vemos pisoteados, debemos reaccionar adecuadamente", expresó Prévot en una entrevista en el medio belga flamenco 'VRT NWS'.