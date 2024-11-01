edición general
Belarra pide a Armengol que retire la acreditación de prensa en el Congreso a Vito Quiles

La líder morada ha firmado un documento dirigido a la presidenta de la Cámara baja para que el agitador ultra no pueda acceder a las ruedas de prensa después de que este mismo martes volviera a boicotear su comparecencia

Barney_77 #10 Barney_77
#7 Una pregunta tonta. Por qu'e deberia este personaje informar de cuanto cobra o deja de cobrar de actos a los que asiste? Me parece un subnormal, pero no veo relevante eso aqui. Cuantos periodistas cobran de partidos o del gobierno por actos y promociones?
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
:troll: pues cuidado, como pase como en Aragón quizás la que se quede sin acreditación....:troll:
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Responder a preguntas incómodas se llama ahora boicotear una comparecencia.

Los políticos de hoy en día sólo quieren preguntas pactadas.
Kantinero #3 Kantinero
#1 sabes perfectamente que va a boicotear ni siquiera deja responder a sus propias preguntas
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Si la respuesta de Belarra a Quiles la hubiera hecho Trump a un periodista sería portada en Meneame
Kantinero #6 Kantinero
#5 En portada esta lo que votamos los meneantes, guste o no
aggelos #8 aggelos
#5 igualito macho jajajajajajaj
celyo #9 celyo *
#1 Le preguntó a Oscar Puente que por que se gasta dinero el dinero de Bruselas en prostitutas, eso según entraba en su casa. Entre múltples preguntas soltadas una detrás de otra, sin esperar respuesta, como dice #3

Luego sale con cara seria Vito Quiles diciendo que no quiere responderle a sus preguntas incómodas.

No buscaba una respuesta, sinceramente.
#4 Leon_Bocanegra
#1 preguntas incómodas son las que hace Alsina. No las gilipolleces del lameculos este.


Ya lo vimos todos como hacía preguntas incómodas a Ayuso en futuro.
aggelos #7 aggelos
#1 cuando responda cuánto cobró de los actos de campaña del PP, se le contesta. Por cierto, tú también estás igual que Vito?
celyo #11 celyo
Me hizo gracia el otro día Patxi López cuando ya terminaba la rueda de prensa y salía preguntando Vito Quiles una pregunta que podría ser perfectamente lo que diría el PP o Vox.

Al final le dijo que si también esa pregunta se lo había pagado el PP. xD
