Belarra pide a Armengol que retire la acreditación de prensa en el Congreso a Vito Quiles

La líder morada ha firmado un documento dirigido a la presidenta de la Cámara baja para que el agitador ultra no pueda acceder a las ruedas de prensa después de que este mismo martes volviera a boicotear su comparecencia
| etiquetas: belarra , armengol , vito quiles , acreditacion , congreso
Los políticos de hoy en día sólo quieren preguntas pactadas.
Luego sale con cara seria Vito Quiles diciendo que no quiere responderle a sus preguntas incómodas.
No buscaba una respuesta, sinceramente.
Ya lo vimos todos como hacía preguntas incómodas a Ayuso en futuro.
Al final le dijo que si también esa pregunta se lo había pagado el PP.