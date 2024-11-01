Beijing respalda a Cuba y apunta contra la “injerencia externa” en la región

«Nos mantenemos unidos a Cuba para seguir consolidando y desarrollando nuestras relaciones de amistad», afirmó el canciller de china Wang Yi. En un encuentro diplomático celebrado en Beijing, el canciller de China Wang Yi (en la foto) , reafirmó el respaldo incondicional de su país a Cuba frente a lo que denominó «injusta injerencia de fuerzas externas». La reunión que contó con la presencia del canciller cubano y enviado especial Bruno Rodríguez, sirvió para sellar una posición común frente a un panorama en la región de América Latina..
| etiquetas: china , cuba , bloqueo económico , injerencia , eeuu , imperialismo
China no va a ayudar a Cuba más de lo que lo hace porque hay una altísima corrupción. Cuba podeos haberse desarrollado pese a las sanciones de Estados Unidos, que no olvidemos, no son de la ONU. Pero se han dedicado a vivir primero de la Unión Soviética, y después de Venezuela.
Hay países muchísimo más sancionados que no están tan mal como Cuba, casos de Irán y Corea del Norte.
Sólo palabras.
Pues iros a.t.p.c.