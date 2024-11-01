edición general
Beijing respalda a Cuba y apunta contra la “injerencia externa” en la región

Beijing respalda a Cuba y apunta contra la “injerencia externa” en la región

«Nos mantenemos unidos a Cuba para seguir consolidando y desarrollando nuestras relaciones de amistad», afirmó el canciller de china Wang Yi. En un encuentro diplomático celebrado en Beijing, el canciller de China Wang Yi (en la foto) , reafirmó el respaldo incondicional de su país a Cuba frente a lo que denominó «injusta injerencia de fuerzas externas». La reunión que contó con la presencia del canciller cubano y enviado especial Bruno Rodríguez, sirvió para sellar una posición común frente a un panorama en la región de América Latina..

#4 No sabes por donde han llegado pero si por donde ha dalodo el que manda: de Caracas a Nueva York!

China no va a ayudar a Cuba más de lo que lo hace porque hay una altísima corrupción. Cuba podeos haberse desarrollado pese a las sanciones de Estados Unidos, que no olvidemos, no son de la ONU. Pero se han dedicado a vivir primero de la Unión Soviética, y después de Venezuela.

Hay países muchísimo más sancionados que no están tan mal como Cuba, casos de Irán y Corea del Norte.
#1 F.c.r
Y cuántos aviones y buques ha mandado a la isla... Otro brindis al sol, cómo el respaldo incondicional a Maduro ?
#2 Findeton
#1 Palmadita en la espalda y palante.
#4 sotillo
#1 Los chinos son de hacer cosas que apenas se ven pero cuando te das cuenta ya no sabes por donde han llegado
#6 F.c.r *
#4 Claro, las vieron venir en Venezuela, y gracias a las cosas que hicieron, Maduro está en una cárcel en NY, y los negocios que tenían en cuestiones energéticas, ahora les tienen que dar el visto bueno los gringos... No se, que han hecho pero en Panamá los gringos van caminito de cerrarles el grifo del canal ...
#7 Nasser
#1 De momento han enviado 60.000 toneladas de arroz
#3 ElBeaver
Bla, bla, bla…
#5 unocualquierax
¿ Alimentos, medicinas, petróleo, infraestructura eléctrica, ... ? ¿ Nada ?
Sólo palabras.
Pues iros a.t.p.c.
