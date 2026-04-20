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Begoña Gómez se queja a la Audiencia de la instrucción de Peinado y pide reabrirla

Begoña Gómez se queja a la Audiencia de la instrucción de Peinado y pide reabrirla

Begoña Gómez ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Peinado.

| etiquetas: peinado , begoña gómez
5 1 0 K 63 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 63 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Por lo menos que lo haga un juez que haya aprobado la oposición y no le hayan dado el cargo por enchufe.
3 K 52
#1 Eukherio
Entiendo que intuye que si hay cambio de juez por jubilación se le acaba la pesadilla.
1 K 18

menéame