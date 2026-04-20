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Begoña Gómez se queja a la Audiencia de la instrucción de Peinado y pide reabrirla
Begoña Gómez ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Peinado.
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#2
HeilHynkel
Por lo menos que lo haga un juez que haya aprobado la oposición y no le hayan dado el cargo por enchufe.
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Eukherio
Entiendo que intuye que si hay cambio de juez por jubilación se le acaba la pesadilla.
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