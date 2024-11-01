edición general
Begoña Gómez, citada de nuevo el lunes ante el juez Peinado junto a Barrabés y su asesora

La Fiscalía cuestiona la investigación por falta de indicios de delito, mientras las acusaciones populares siguen ampliando su estrategia contra Gómez. Begoña Gómez está citada de nuevo este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, después de que éste haya decidido que la parte principal en la que la investiga por delitos como tráfico de influencias también sea juzgada por un jurado popular, como hizo con la pieza centrada en una presunta malversación, informa EFE.

ur_quan_master
Estamos ante un claro caso de malversación de caudales públicos...por parte del juez.
Canha
#1 primero el jurado decidirá si es culpable y si es inocente podrá querellarse fácilmente contra el juez peinado.
pepito_palotes
Las veces que hagan falta hasta que acabe una mazmorra. Bien por el juez Peinado
Leon_Bocanegra
#2 en una mazmorra no, en el cadalso.
El que pueda hacer, que haga.
Antipalancas21
#2 Hombre ya has vuelto de su baneo, aqui y en otro lado por ser un personaje como Aldama.
Almirantecaraculo
Pensaba que en este país los juicios de honor estaban prohibidos.
