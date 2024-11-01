Begoña Gómez, citada de nuevo el lunes ante el juez Peinado junto a Barrabés y su asesora

La Fiscalía cuestiona la investigación por falta de indicios de delito, mientras las acusaciones populares siguen ampliando su estrategia contra Gómez. Begoña Gómez está citada de nuevo este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, después de que éste haya decidido que la parte principal en la que la investiga por delitos como tráfico de influencias también sea juzgada por un jurado popular, como hizo con la pieza centrada en una presunta malversación, informa EFE.