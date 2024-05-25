edición general
Los bebés son capaces de diferenciar entre español y catalán si se les habla en ambos idiomas antes de nacer

A partir del tercer trimestre del embarazo los bebés son capaces de escuchar dentro del útero. También se ha demostrado que los recién nacidos prefieren la voz de su madre, porque la reconocen y distinguen el idioma nativo. Lo que no se sabía hasta ahora era cómo los fetos en desarrollo aprenden el habla cuando su progenitora les habla en una mezcla de lenguas.

#1 JavierLaig
Por supuesto, solo lo hacen con estos dos idiomas. Si no, un periodista competente habría puesto que diferencian entre dos idiomas, en general.
powernergia #8 powernergia
#1 El estudio se ha hecho con bilingües catalán-español.

#2 Ya sabes, puedes iniciar o proponer otro estudio y lo comprobamos, la ciencia funciona a base de replicar estudios anteriores.

#3 #6
baronrampante #2 baronrampante
Y entre el catalán y el valenciano? Y entre el vallisoletano y el gaditano?
Andreham #3 Andreham
Un estudio elaborado en el Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona demuestra que el cerebro de los fetos de madres bilingües reconoce una gama más amplia de sonidos

Si el estudio lo hacen en un hospital catalán pues cojones, qué idiomas van a poder usar para hacer la prueba.

Yo supongo que si replican el experimento en un hospital de Miami, saldrá algo similar entre inglés y español.
blak #4 blak
Si los dos idiomas mencionados fueran otros apuesto que no veríamos los votos negativos y los comentarios que vemos. El odio tiene carcomidas demasiadas cabezas.
#6 JavierLaig *
#4 Ya, la españofobia típica de Meneame.
No seran por la chorrada de nombrar dos idiomas en particular, en vez de idiomas en general?
blak #7 blak *
#6 ¿Chorrada? Si son los dos idiomas que han usado por el estudio, es la forma correcta de expresarlo. Extrapolarlo a todas las combinaciones posibles de idiomas sería un probable error de inducción.
javierchiclana #5 javierchiclana
Es lo que le pasó a SuperAznar... no hay nada más íntimo que el vientre materno.

No me peguéis. Ya me voy :-D
