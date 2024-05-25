Los bebés son capaces de diferenciar entre español y catalán si se les habla en ambos idiomas antes de nacer

A partir del tercer trimestre del embarazo los bebés son capaces de escuchar dentro del útero. También se ha demostrado que los recién nacidos prefieren la voz de su madre, porque la reconocen y distinguen el idioma nativo. Lo que no se sabía hasta ahora era cómo los fetos en desarrollo aprenden el habla cuando su progenitora les habla en una mezcla de lenguas.