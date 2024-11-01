El BCE halla la razón del extraño boom del ahorro en Europa: las rentas engordan la chequera de un grupo de hogares concreto  

La tasa de ahorro de los hogares es un indicador relevante a varios niveles, puesto que puede ofrecer pistas claras de lo que está sucediendo en la economía o incluso anticiparse a lo que puede estar por venir. Por ello, cuando el ahorro se incrementa, de forma rauda y veloz, los economistas empiezan a buscar las razones que puedan explicar este movimiento. El ahorro puede aumentar por motivos de precaución, es decir, porque los hogares prevén que van a venir mal dadas y, por tanto, resulta oportuno aumentar el colchón para aguantar.