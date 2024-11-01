El BCE halla la razón del extraño boom del ahorro en Europa: las rentas engordan la chequera de un grupo de hogares concreto  

La tasa de ahorro de los hogares es un indicador relevante a varios niveles, puesto que puede ofrecer pistas claras de lo que está sucediendo en la economía o incluso anticiparse a lo que puede estar por venir. Por ello, cuando el ahorro se incrementa, de forma rauda y veloz, los economistas empiezan a buscar las razones que puedan explicar este movimiento. El ahorro puede aumentar por motivos de precaución, es decir, porque los hogares prevén que van a venir mal dadas y, por tanto, resulta oportuno aumentar el colchón para aguantar.
| etiquetas: ahorro , inversión , alquileres , vivienda , rentas
Y mis cuentas estan la mar de saneadas de un tiempo a esta parte.
BIEEEENNNN!!!!
Si esta es la "izquierda" que queda.. lo llevamos bien jodido los trabajadores sin pisos en propiedad.
Fuck PSOE, han gobernado 32 años en total, y no han hecho mas que parches al capitalismo salvaje.
Encima ahora les viene la extrema derecha (Contra la que nunca han hecho nada) a tocarles los huevos.
EL PSOE es el Antonio Ferreras de la tele en partido político