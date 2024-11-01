edición general
9 meneos
92 clics
El BCE halla la razón del extraño boom del ahorro en Europa: las rentas engordan la chequera de un grupo de hogares concreto

El BCE halla la razón del extraño boom del ahorro en Europa: las rentas engordan la chequera de un grupo de hogares concreto  

La tasa de ahorro de los hogares es un indicador relevante a varios niveles, puesto que puede ofrecer pistas claras de lo que está sucediendo en la economía o incluso anticiparse a lo que puede estar por venir. Por ello, cuando el ahorro se incrementa, de forma rauda y veloz, los economistas empiezan a buscar las razones que puedan explicar este movimiento. El ahorro puede aumentar por motivos de precaución, es decir, porque los hogares prevén que van a venir mal dadas y, por tanto, resulta oportuno aumentar el colchón para aguantar.

| etiquetas: ahorro , inversión , alquileres , vivienda , rentas
7 2 2 K 73 actualidad
12 comentarios
7 2 2 K 73 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Chabelitaenanita
Qué raro, los ricos haciéndose más ricos, la crisis del alquiler y la vivienda haciendo más ricos a los caseros... al menos lo reconoce el BCE y el panfleto este de elEconomista
5 K 82
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Los ricos no son de ahorrar, mas bien de invertir, el ahorro es para que la inflacion (un impuesto mas) se lo coma
3 K 32
#5 Chabelitaenanita
#1 Es de libro, suben los tipos de interés, sube la bolsa, sube la vivienda... quién gana? quien tiene activos, los ricos. Quién pierde, los que tenemos deudas, los pobres. El BCE es cómplice por mucho que lo cuente
1 K 25
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#5 disfruta lo votado.
0 K 7
cosmonauta #10 cosmonauta
#5 Pero los tipos de intereses NO han subido. Apenas unas décimas en ese periodo.
2 K 40
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#5 Yo no soy rico, ni siquiera soy clase media.

Y mis cuentas estan la mar de saneadas de un tiempo a esta parte.
0 K 14
Gadfly #12 Gadfly
#5 para tener "activos" no hay que ser "rico"
1 K 17
calde #4 calde *
Y la solución del ministerio de vivienda es.... BAJARLE EL IRPF A LOS RENTISTAAAASSS!!!!

BIEEEENNNN!!!!

:palm:
3 K 57
Mountains #6 Mountains *
#4 Medidas de izquierdas (Dicen)

Si esta es la "izquierda" que queda.. lo llevamos bien jodido los trabajadores sin pisos en propiedad.

Fuck PSOE, han gobernado 32 años en total, y no han hecho mas que parches al capitalismo salvaje.

Encima ahora les viene la extrema derecha (Contra la que nunca han hecho nada) a tocarles los huevos.
2 K 49
Arkhan #7 Arkhan
#6 ¿Os falta alguna evidencia más para tener claro que el PSOE no es izquierda?
2 K 32
Mountains #8 Mountains *
#7 A mi ninguna, siempre he pensado que el partido que mas daño ha hecho a España ha sido el PSOE, precisamente por eso.

EL PSOE es el Antonio Ferreras de la tele en partido político
1 K 36
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Las medias...
1 K 12

menéame