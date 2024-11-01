La BBC sigue la pista a estafadores que practican la sextorsión contra chicos adolescentes

"Tengo tus fotos desnudo y todo lo necesario para arruinarte la vida". Este es el escalofriante mensaje que recibió en redes sociales el adolescente estadounidense Evan Boettler, de alguien que creía ser una joven, pero en realidad se trataba de un ciberestafador. Tan solo 90 minutos después de recibir el primer mensaje, el chico de 16 años se quitó la vida. La sextorsión (extorsión sexual) es uno de los delitos en línea de mayor crecimiento.