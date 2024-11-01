La BBC sigue la pista a estafadores que practican la sextorsión contra chicos adolescentes

"Tengo tus fotos desnudo y todo lo necesario para arruinarte la vida". Este es el escalofriante mensaje que recibió en redes sociales el adolescente estadounidense Evan Boettler, de alguien que creía ser una joven, pero en realidad se trataba de un ciberestafador. Tan solo 90 minutos después de recibir el primer mensaje, el chico de 16 años se quitó la vida. La sextorsión (extorsión sexual) es uno de los delitos en línea de mayor crecimiento.
Pero ni a mis hijos o a mi hija le podrían chantajear así porque saben que me la pela las tonterías que hayan hecho online y ni les voy a juzgar ni a castigar, como mucho, aconsejar.
Tienen que tomar mucho colacao para poder ser tan cafres como lo fui yo.
Pero si vives en una familia muy hipócrita, tienes todas las papeletas para ser víctima de esos desaprensivos.
En resumen, si no castigas a tus hijos cuando te dicen la verdad, evitarás que te mientan y ellos se sentirán más seguros y protegidos.