Las baterías de sodio y la recarga inalámbrica nos acercan al sueño de coches eléctricos más baratos y con mayor autonomía

Las baterías de iones de sodio están emergiendo como alternativas prometedoras para los vehículos eléctricos de gama baja-media. La empresa francesa Tiamat Energy, respaldada por el Grupo Stellantis, acaba de anunciar sus planes para construir una fábrica de celdas de iones de sodio con una capacidad de producción máxima de 5 GWh por año. Este enfoque no solo apunta a reducir costes en la movilidad eléctrica sino también a contrarrestar las problemáticas del litio, un componente crítico en las baterías actuales.