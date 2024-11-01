Las baterías de sodio y la recarga inalámbrica nos acercan al sueño de coches eléctricos más baratos y con mayor autonomía

Las baterías de iones de sodio están emergiendo como alternativas prometedoras para los vehículos eléctricos de gama baja-media. La empresa francesa Tiamat Energy, respaldada por el Grupo Stellantis, acaba de anunciar sus planes para construir una fábrica de celdas de iones de sodio con una capacidad de producción máxima de 5 GWh por año. Este enfoque no solo apunta a reducir costes en la movilidad eléctrica sino también a contrarrestar las problemáticas del litio, un componente crítico en las baterías actuales.
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1) La batería de sodio ya sale a producción en China. Y tiene buena pinta puesto que usa como base un material sin problemas estratégicos y que tiene rendimientos en temperaturas bajas excepcionales. Lo único es mejorar más la densidad energética. Que se mejorará con el tiempo.
2) La recarga inalámbrica es una puta mierda. La eficiencia cae en picado. Si ya de por sí toda recarga suele perder un 8-12% (Aprox) con una inalámbrica ni te cuento. Queda muy bonito pero económicamente es un desastre. Perder en la carga un 30-40% es una burrada.
Es el que el chiste se cuenta solo…
- ¿Sabes qué hace una persona cuando pasa entre el cargador inalámbrico y el vehículo, que está cargando a 1MW de potencia? ¿Sabes qué hace?
- Hace humo negro.