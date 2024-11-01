La batalla por las bolsitas de nicotina como alternativa al tabaco: "Tiene un poder muy adictivo"

Los expertos creen que su uso puede hacer fracasar las políticas contra el tabaco y alertan de los problemas de la nicotina. La Organización Mundial de la Salud pide “precaución” ante este tipo de productos. Un producto aún relativamente desconocido en España está generando un gran revuelo y provocando una batalla entre defensores y detractores. A finales de 2024 el Gobierno propuso limitar a 0,99 mg el contenido de nicotina de unos pequeños saquitos, unas bolsitas, que se colocan en las encías.