La batalla por las bolsitas de nicotina como alternativa al tabaco: "Tiene un poder muy adictivo"

Los expertos creen que su uso puede hacer fracasar las políticas contra el tabaco y alertan de los problemas de la nicotina. La Organización Mundial de la Salud pide “precaución” ante este tipo de productos. Un producto aún relativamente desconocido en España está generando un gran revuelo y provocando una batalla entre defensores y detractores. A finales de 2024 el Gobierno propuso limitar a 0,99 mg el contenido de nicotina de unos pequeños saquitos, unas bolsitas, que se colocan en las encías.

Leclercia_adecarboxylata
La primera vez que vi este producto fue hace unos meses en una fiesta en la que conocí a un par de extranjeros, creo recordar que ambos suecos. Hablando con ellos de repente una dijo que si quería una bolsita, yo dije que qué era eso, y vi cómo se ponía uno en contacto con la encía por dentro de lo boca. No lo pillé ¿Es una droga? "No, es nicotina" - me dice - "así se nos pasan las ganas de fumar". Me puse una y no noté nada especial, sólo una bolsita en contacto con la encía, bastante incómoda, no le pillé la gracia "¿Qué necesidad hay de ponerse una bolsita en la boca que encima hace que sea molesto hasta hablar?" - pensé.
Popsandbangs
“Tiene un poder muy adictivo” (?)
