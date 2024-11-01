La basura agrícola ya es el nuevo oro: 1000 millones de toneladas de restos son ahora energía o ropa eco y cambian la industria

La basura agrícola ya es el nuevo oro: 1000 millones de toneladas de restos son ahora energía o ropa eco y cambian la industria

Lo que durante décadas se consideró un residuo agrícola sin valor, destinado a pudrirse en los campos, quemarse o generar costes de eliminación, ha captado ahora la atención de la industria. Paja, bagazo, cascarillas, troncos y fibras se están transformando en insumos estratégicos, capaces de reemplazar materias primas fósiles y reducir residuos al mismo tiempo.

5 1 0 K 81 actualidad
#1 Robe7064
Un poco sensacionalista Desde hace unos 12.000 años se utilizan los residuos agrícolas y nunca se han visto como algo sin valor. El problema de los últimos 100-150 años no es que no se les vea valor, sino la dificultad logística de gestionar volúmenes inmensos en las explotaciones más grandes en ciertos lugares del mundo.
#2 marcotolo *
la "basura" agricola al menos en mi zona siempre se uso para calentar, plantar o dar de comer a gallinas, por ejemplo,
incluso algunos la usan como vallado o para hacer bloques
#3 Robe7064
#2 Sin pensar mucho, usos tradicionales en mi tierra:
- paja de trigo y avena: alimento de emergencia para vacunos, cama de ovejas y chanchos.
- matas de papas: abono, alimento de chanchos
- orujo de manzanas: alimento de chanchos y vacunos.
- restos de la huerta: abono y alimento de chanchos
- hojarasca: cobertura de ajos
- matorrales: leña y material para cercos
correcorrecorre #4 correcorrecorre
#3 Con permiso, ¿Que son chanchos?
