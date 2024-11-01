Fue una expansión del modelo mafioso: unos países débiles buscaron compensar su inferioridad mediante la sumisión a Estados Unidos. A cambio de inversiones en infraestructura militar y hospitalidad territorial, los anfitriones obtuvieron promesas de protección. pero se han transformado en su contrario, fuentes de inseguridad. Las infraestructuras militares se ubican cerca de zonas civiles densamente pobladas, en las proximidades de centros urbanos, crendo un riesgo para la población civil que vive en los alrededores. Las masacres y matanzas
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Europa está jugando a la ruleta rusa con todos: el armamento nuclear en las bases, mas las centrales y almacenes nucleares, han aumentado las probabilidades de un desastre nuclear en Europa
En este caso pagas y te ves con el negocio destrozado igual y por culpa de problemas en los que te mete esa mafia.