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Las bases militares del imperialismo en Oriente Medio: un modelo mafioso

Las bases militares del imperialismo en Oriente Medio: un modelo mafioso

Fue una expansión del modelo mafioso: unos países débiles buscaron compensar su inferioridad mediante la sumisión a Estados Unidos. A cambio de inversiones en infraestructura militar y hospitalidad territorial, los anfitriones obtuvieron promesas de protección. pero se han transformado en su contrario, fuentes de inseguridad. Las infraestructuras militares se ubican cerca de zonas civiles densamente pobladas, en las proximidades de centros urbanos, crendo un riesgo para la población civil que vive en los alrededores. Las masacres y matanzas

| etiquetas: bases militares , polvorines nucleares , matanza de civiles
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2 comentarios
3 0 0 K 28 actualidad
#2 tierramar
Lo que dice este artículo se puede aplicar a Europa . EEUU ha almacenado armamento nuclear en sus bases, incluído Rota y Moron. Además de las armas que contienen los destructores que alberga Rota, el armamento de los aviones. Si cayera un misil en dichas bases y alcanzara las armas nucleares almacenadas, el desastre sería indescriptible!
Europa está jugando a la ruleta rusa con todos: el armamento nuclear en las bases, mas las centrales y almacenes nucleares, han aumentado las probabilidades de un desastre nuclear en Europa
1 K 28
#1 yukatan
peor que el modelo mafioso. Con la mafia pagas por protección, si no pagas te destrozan el negocio.

En este caso pagas y te ves con el negocio destrozado igual y por culpa de problemas en los que te mete esa mafia. :troll:
1 K 23

menéame