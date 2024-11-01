Las bases militares del imperialismo en Oriente Medio: un modelo mafioso

Fue una expansión del modelo mafioso: unos países débiles buscaron compensar su inferioridad mediante la sumisión a Estados Unidos. A cambio de inversiones en infraestructura militar y hospitalidad territorial, los anfitriones obtuvieron promesas de protección. pero se han transformado en su contrario, fuentes de inseguridad. Las infraestructuras militares se ubican cerca de zonas civiles densamente pobladas, en las proximidades de centros urbanos, crendo un riesgo para la población civil que vive en los alrededores. Las masacres y matanzas