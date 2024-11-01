Barroso: Milei colapsa en television  

Javier Milei ha tenido una de las peores entrevistas de su vida después de volver de Estados Unidos. Balbuceos, respuestas incoherentes, preguntándole al periodista cómo hacer su trabajo... todo mientras intenta defender lo indefendible: que Argentina se está convirtiendo en una colonia de Trump.
| etiquetas: barroso , milei , argentina , crisis
Puede estar diciendo memeces, como acostumbra, que como lo dice sin insultar y sin soberbia ya está bien.
Cada día te superas más como bufón de referencia
Milei, Trump, Boris Johnson, Bolsonaro, Guaidó, Ayuso, Alvise, ...