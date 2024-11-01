edición general
Barroso: Milei colapsa en television

Barroso: Milei colapsa en television  

Javier Milei ha tenido una de las peores entrevistas de su vida después de volver de Estados Unidos. Balbuceos, respuestas incoherentes, preguntándole al periodista cómo hacer su trabajo... todo mientras intenta defender lo indefendible: que Argentina se está convirtiendo en una colonia de Trump.

fareway #5 fareway
#4 xD xD xD xD xD xD xD ¿Buena? Cariño... esta desequilibrado desde las patillas hasta los talones.
3
Findeton #6 Findeton
#5 No insultó, no se puso soberbio, respondió todo... me pareció muy buena entrevista.
1
manc0ntr0 #7 manc0ntr0
#6 Hostia, menudo baremo que tienes.
Puede estar diciendo memeces, como acostumbra, que como lo dice sin insultar y sin soberbia ya está bien.
Cada día te superas más como bufón de referencia
2
Findeton #9 Findeton
#7 El contenido en si estuvo perfecto, ¿qué parte no te gustó?
1
fareway #1 fareway
@Findeton Después de ver el vídeo estoy más tranquilo. Este no es el presidente de Argentina, es un kirchnerista con careta y patillas que intenta derribar la imagen de Argentina a nivel mundial.
1
Findeton #4 Findeton
#1 Me vi la entrevista completa y me pareció muy buena.
1
Graffin #3 Graffin
La capacidad de la derecha para elegir siempre a los más mermados mentalmente nunca dejará de sorprenderme.
Milei, Trump, Boris Johnson, Bolsonaro, Guaidó, Ayuso, Alvise, ...
3
manc0ntr0 #8 manc0ntr0
#3 La derecha siempre elige al que más ruido hace, que también suele coincidir con los que más burradas sueltan por frase
1
Cosmos1917 #2 Cosmos1917
Este hombre necesita ayuda. Nadie en sus condiciones mentales debería dirigir nada.....y mira que el nivel de capacidades mentales estaba bajo......pero lo de este hombre ya lo supera todo.
2

