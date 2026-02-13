·
El barrio con más gorrillas de Valencia: campaña de la la Policía Local con multas de hasta 200 euros
En sólo una semana los agentes han sancionado a 276 personas en toda la ciudad
gorrillas
26 comentarios
#8
mente_en_desarrollo
#5
Defiendo al PSOE porque hacéis unas acusaciones que hace unos años directamente os echarían de cualquier foro serio por gilipollas.
Pero créeme que me siento sucio cuando me obligáis a hacerlo.
Por lo demás, por supuesto, es el partido de la cal viva, de torturas en cárceles y muchas cosas más. Yo no lo olvido y por ello, nunca les he votado ni creo que nunca lo haga.
Pero vamos, hoy día, comparado con "la alternativa", parecen muy democráticos y grandes estadistas.
4
K
57
#10
Febrero2027
#8
Pero créeme que me siento sucio cuando me obligáis a hacerlo.
Qué patético. No hace falta arrastrarse así
0
K
6
#11
mente_en_desarrollo
#10
No es arrastrarse, es dar al cesar lo que es del cesar.
También he defendido al PP o a C's (que tiempos) cuando se les ha acusado de cosas que nada tiene que ver con la política (por ejemplo, si les ha salido un caso de abuso infantil, he defendido que como partido no tienen responsabilidad ya que no lo defienden y han expulsado rápido al acusado).
Arrastrados son los que defienden a unos y no a otros por lo mismo. Los que juzgamos los casos independientemente de quien los cometa, somos gente con pensamiento propio, que es lo contrario a arrastrarse.
Pero bueno, entiendo que es difícil creer cosas que no ves en tu entorno cercano.
1
K
20
#14
Febrero2027
*
#11
tus principios éticos valen una mierda desde el momento que defiendes a un partido que practicó terrorismo de Estado. Partiendo de eso, podrías defender cortar dedos a gorrillas con la soflama pedante que gastas diciendo "es el mal menor"
0
K
6
#16
mente_en_desarrollo
#14
Ajá... ¿Y me has visto defender el terrorismo de estado?
Puedo defender que lo de Begoña o el Hermano del presidente es Lawfare. Puedo defender que Oscar Puente ha sido el ministro que mejor ha actuado en democracia ante una catástrofe (tampoco me habrás visto decir que no tiene responsabilidad, son cosas diferentes).
Eso no quita que, como se puede ver en mi historial, siempre he sido muy crítico con lo que hace el Partido Sustentado por Obreros Engañados. Eso incluye los años del plomo,…
» ver todo el comentario
1
K
20
#24
Tronchador.
*
#16
No te esfuerces más con un troll de esas características. O es un ser humano de una bajeza moral inenarrable o es un bot.
Has dado una lección argumental épica.
1
K
20
#4
MoñecoTeDrapo
276x200=0
3
K
34
#1
mente_en_desarrollo
Me da que van a gastar más en los papeles de la multa de lo que van a recaudar, ya que todos se van a declarar insolventes y a seguir con lo mismo.
La única manera de acabar con estas prácticas relacionadas con la pobreza, es dando a la gente algo que perder si lo hace.
1
K
24
#2
Febrero2027
#1
Un dedo
1
K
14
#3
mente_en_desarrollo
#2
Serviría. Si les cortas un dedo por ser gorrillas, seguramente dejarían de serlo la mayoría.
Pero hasta que no llegue Abascal y derogue los derechos humanos, me temo que nuestro ordenamiento jurídico no lo permite.
1
K
23
#5
Febrero2027
#3
No hace falta derogar nada. Mira el PSOE y los GAL. Y hoy les defiendes, qué cosas
1
K
14
#13
nemeame
#5
No os compliquéis, esta todo inventado. Cepos para osos con una chusta de cigarrillo como cebo
0
K
8
#18
ObjetivoPeroNo
*
#5
Pero si a ti se te pone dura con los GAL, hipócrita de mierda.
0
K
6
#23
Glidingdemon
#5
los que defienden eso son los pperros que resulta que ahora dicen que Isidro si es un verdadero socialista, aquí siempre ha sido el de la cal viva, es lo que hace el Alzheimer mezclar churras con merinas, pregunta en la sede de tu partido ese argumento es de los 90.
0
K
7
#19
soberao
#3
Les podían poner un chiringuito como a Abascal o a Toni Cantó y así no tienen que estar en la calle pasando frío y mojándose. O si no que los metan en Desokupa y que aprendan artes marciales y a tomar esteroides en los gimnasios.
0
K
15
#6
Macnulti_reencarnado
#1
no se en qué ciudad, la poli los cogía, los llevaba a tomar por culo y los dejaba en mitad del monte. En poco tiempo dejo de haber gorrillas.
0
K
8
#12
espartino
#6
allí seguirán esperando que llegue algún coche para poder aparcarlos. La mayoría no hace falta que se declaren insolventes, pertenecen a ese millón por poner un numero de inmigrantes sin papeles que circulan por el territorio (500.000 que calculan que se podrán regularizar y otro medio millón que no lo harán por no cumplir los requisitos) y no es que sean insolventes, es que muchos tienen menos papeles que un conejo, no les va a llegar ni la multa siquiera.
1
K
16
#17
Macnulti_reencarnado
#12
los regularizarán también. Esto es el coño la Bernarda.
1
K
16
#15
espartino
*
#6
por cierto, me ha hecho mucha gracia de la regularización que pidan antecedentes penales. Es decir, que los delincuentes no se podrán regularizar y por tanto trabajar legalmente, pero tampoco se les puede echar como dice vOx porque eso es FachaFranco. El resumen es que nos quedaremos medio millón de delincuentes sin regularizar y por lo tanto sin poder trabajar haciendo lo que saben.
0
K
8
#7
penanegra
#1
Bueno al menos es un principio. Muchas de estas multas administrativas pueden acabar en penal y su posible deportación o detención
1
K
14
#9
Druidaferal
#1
la paga?
0
K
6
#21
sorecer
#1
Como te declaras insolvente? Lo digo porque parece que es super facil y lo que yo conozco la han pasado canutas de papeleo y lo que viene después.
0
K
10
#22
mente_en_desarrollo
#21
No lo sé, nunca me ha tocado hacerlo.
Pero es una locura, porque significa que hasta que pagues tus deudas + intereses, nunca vas a poder cobrar legalmente más del SMI porque te lo embargarán para pagarlo.
Pero cuando no tienes nada que perder, y pocas posibilidades de "ganar", pues lo haces.
0
K
12
#25
sorecer
#22
Si no tienes absolutamente nada, es una opción. Pero si tienes algun tipo de intención de estar en la sociedad, es que, como dices, es un jaleo enorme.
Declararte insolvente es relativamente facil y los embargos se detienen mientras no generes ingresos. Pero si empiezas a trabajar por encima del smi o tienes una herencia, todo vuelve a ser reclamado.
La ley de segunda oportunidad es algo que se puede hacer de manera puntual: Te has metido como autónomo, palmas 40.000€ y no puedes…
» ver todo el comentario
1
K
22
#26
mente_en_desarrollo
#25
Buena explicación. Gracias.
0
K
12
#20
T3rr0rz0n3
No les van a poder cobrar 200€ porque tienen todo en negro.
Con esa gente la única solución es la mano dura.
0
K
9
Pero créeme que me siento sucio cuando me obligáis a hacerlo.
Por lo demás, por supuesto, es el partido de la cal viva, de torturas en cárceles y muchas cosas más. Yo no lo olvido y por ello, nunca les he votado ni creo que nunca lo haga.
Pero vamos, hoy día, comparado con "la alternativa", parecen muy democráticos y grandes estadistas.
Qué patético. No hace falta arrastrarse así
También he defendido al PP o a C's (que tiempos) cuando se les ha acusado de cosas que nada tiene que ver con la política (por ejemplo, si les ha salido un caso de abuso infantil, he defendido que como partido no tienen responsabilidad ya que no lo defienden y han expulsado rápido al acusado).
Arrastrados son los que defienden a unos y no a otros por lo mismo. Los que juzgamos los casos independientemente de quien los cometa, somos gente con pensamiento propio, que es lo contrario a arrastrarse.
Pero bueno, entiendo que es difícil creer cosas que no ves en tu entorno cercano.
Puedo defender que lo de Begoña o el Hermano del presidente es Lawfare. Puedo defender que Oscar Puente ha sido el ministro que mejor ha actuado en democracia ante una catástrofe (tampoco me habrás visto decir que no tiene responsabilidad, son cosas diferentes).
Eso no quita que, como se puede ver en mi historial, siempre he sido muy crítico con lo que hace el Partido Sustentado por Obreros Engañados. Eso incluye los años del plomo,… » ver todo el comentario
Has dado una lección argumental épica.
La única manera de acabar con estas prácticas relacionadas con la pobreza, es dando a la gente algo que perder si lo hace.
Pero hasta que no llegue Abascal y derogue los derechos humanos, me temo que nuestro ordenamiento jurídico no lo permite.
Pero es una locura, porque significa que hasta que pagues tus deudas + intereses, nunca vas a poder cobrar legalmente más del SMI porque te lo embargarán para pagarlo.
Pero cuando no tienes nada que perder, y pocas posibilidades de "ganar", pues lo haces.
Declararte insolvente es relativamente facil y los embargos se detienen mientras no generes ingresos. Pero si empiezas a trabajar por encima del smi o tienes una herencia, todo vuelve a ser reclamado.
La ley de segunda oportunidad es algo que se puede hacer de manera puntual: Te has metido como autónomo, palmas 40.000€ y no puedes… » ver todo el comentario
Con esa gente la única solución es la mano dura.