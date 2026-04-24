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Barcelona reduce a la mitad la inversión municipal para construir pisos protegidos: da más peso a la Generalitat y empresas privadas (CAT)

Barcelona reduce a la mitad la inversión municipal para construir pisos protegidos: da más peso a la Generalitat y empresas privadas (CAT)

El Ayuntamiento, que defiende el trabajo con otros promotores, ha pasado de destinar 83 millones de euros a nuevas viviendas sociales durante el 2024 a invertir sólo 35 en el último ejercicio

| etiquetas: collboni , barcelona , ayuntamiento , vivienda , socialista
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5 comentarios
5 1 0 K 64 actualidad
cosmonauta #2 cosmonauta *
Si esto lo hubiese hecho Trias se la lian parda.

De hecho, todavía está sin ejecutar mucha de la obra pública previa al periodo de tinieblas tinieblas colauer.
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
Putos nazis PPVoxeros, que nos quieren indigentes en nuestra propia ciudad.
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#5 rogerillu
Por esto era por lo que habia que echar a la Colau del ayuntamiento. No era por la inseguridad (que ahora esta peor pero no dicen nada).
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treu #3 treu *
Como es el PSC no pasa nada, llega a ser el Trias y todo el mundo hablando de ello.
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Blackat #1 Blackat
Regalan suelo publico y recalificaciones a empresas cosntructoras de Madrid a cambio del 30% de lo que construyen y le obligan a meter el sistema de calefaccion/refrigerancion publico que cuesta 30 euros mensuales + consumo.

Y tu si quieres un piso de mierda de 77m2 debes pagar algo mas de medio millon de Euros.


Es una puta verguenza y una autentica cacicada digna del PP...son unos energumenos. Ni Trias hubiera sido tan miserable ni hubiera estafado a si a sus votantes.


Digno de una investigacion profunda con penas de carcel...
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menéame