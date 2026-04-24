Barcelona reduce a la mitad la inversión municipal para construir pisos protegidos: da más peso a la Generalitat y empresas privadas (CAT)

El Ayuntamiento, que defiende el trabajo con otros promotores, ha pasado de destinar 83 millones de euros a nuevas viviendas sociales durante el 2024 a invertir sólo 35 en el último ejercicio
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De hecho, todavía está sin ejecutar mucha de la obra pública previa al periodo de tinieblas tinieblas colauer.
Y tu si quieres un piso de mierda de 77m2 debes pagar algo mas de medio millon de Euros.
Es una puta verguenza y una autentica cacicada digna del PP...son unos energumenos. Ni Trias hubiera sido tan miserable ni hubiera estafado a si a sus votantes.
Digno de una investigacion profunda con penas de carcel...