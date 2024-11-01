Barcelona lidera el descenso de la delincuencia en Catalunya con un 7% menos de robos

Barcelona cerró el 2025 liderando el descenso de la delincuencia en Catalunya con un 7% menos de delitos contra el patrimonio (principalmente hurtos y robos), una cifra que en el conjunto catalán ha descendido un 4,1% respecto a 2024. Este balance se ha dado a conocer un día después de que el Congreso diera luz verde a la ley que endurece las penas contra la multireincidencia. Un texto propuesto por Junts -que sale adelante con los votos del PSOE y la derecha- que se basa en la premisa de que estos delitos crecen.
| etiquetas: barcelona , catalunya
Lo que hay es un problema muy grave y muy intenso de falta de acceso a la vivienda, salvo que tu Comunidad Autónoma o tu Ayuntamiento estén funcionando bien en ese tema, que supongo que no.
Bueno, más en serio, de todas las ciudades que hay en España, algunas habrá en las que suba y otras en las que baje. Estas noticias son una manipulación siempre si pretenden mostrar un problema, porque el problema simplemente puede no existir a nivel nacional.