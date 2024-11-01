edición general
Barcelona lidera el descenso de la delincuencia en Catalunya con un 7% menos de robos

Barcelona cerró el 2025 liderando el descenso de la delincuencia en Catalunya con un 7% menos de delitos contra el patrimonio (principalmente hurtos y robos), una cifra que en el conjunto catalán ha descendido un 4,1% respecto a 2024. Este balance se ha dado a conocer un día después de que el Congreso diera luz verde a la ley que endurece las penas contra la multireincidencia. Un texto propuesto por Junts -que sale adelante con los votos del PSOE y la derecha- que se basa en la premisa de que estos delitos crecen.

taSanás #1 taSanás *
Veis? En cuando hay ley,‘las cosas mejoran. Vaya efectividad!
Shuquel #2 Shuquel
#1 Y en cuanto gobiernen PP y Vox desaparecerán hasta las noticias sobre delincuencia, ocupaciones, robos en casas...
#3 Mustela
#2 Desaparecerán las noticias pero quizá se piensen recuperar la "reincidencia"... ¡por la libertaz!
#5 Febrero2027
#2 Joder,ya estáis llorando
Shuquel #9 Shuquel
#5 ¿Donde? ¿Y Quién más que sólo escribo yo y dices estáis?
Connect #7 Connect
#2 Hoy en día las redes sociales tienen más altavoz. Si los medios oficiales no lo hacen y sigue habiendo ocupaciones y delincuencia, saldrá igualmente.
Shuquel #10 Shuquel
#7 ¡Ojalá!
#13 colemur
#7 No hay ocupación. Los casos son irrelevantes en cantidad.
Lo que hay es un problema muy grave y muy intenso de falta de acceso a la vivienda, salvo que tu Comunidad Autónoma o tu Ayuntamiento estén funcionando bien en ese tema, que supongo que no.
#12 colemur
#2 Desaparecerá al menos el spam que hacen aquí los que están a sueldo suyo para crear ese relato político.
Aokromes #4 Aokromes
#1 ya te digo, una ley aprobada ayer soluciona las cosas de 2024 a 2025, menuda efectividad :troll:
#6 Mustela
#4 Es un balance del año pasado, con el gobierno del PSC+ERC+ComunsPodem.
Aokromes #8 Aokromes
#6 creo que te has perdido el emoji de troll de que estoy de coña de que una ley de 2026 puede arreglar retroactivamente cosas de 2024 a 2025.
#11 colemur
#1 Incluso antes de entrar en vigor.

Bueno, más en serio, de todas las ciudades que hay en España, algunas habrá en las que suba y otras en las que baje. Estas noticias son una manipulación siempre si pretenden mostrar un problema, porque el problema simplemente puede no existir a nivel nacional.
