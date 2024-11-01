Barcelona aprueba crear un plan policíal para combatir las bandas juveniles de delincuentes

El Pleno de Barcelona ha aprobado la creación de un plan conjunto entre la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra y las policías locales del AMB para combatir las bandas juveniles delictivas. "Es una situación altamente preocupante", ha asegurado Junts. La proposición ha recibido el apoyo del PSC, ERC y PP, mientras que BComú y Vox se han abstenido. El texto también contempla la creación de planes integrales en los barrios más afectados por el aumento de estas bandas (algunas integradas por menores), y evitar así el incremento del número de miembros