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Barcelona aprueba crear un plan policíal para combatir las bandas juveniles de delincuentes

Barcelona aprueba crear un plan policíal para combatir las bandas juveniles de delincuentes

El Pleno de Barcelona ha aprobado la creación de un plan conjunto entre la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra y las policías locales del AMB para combatir las bandas juveniles delictivas. "Es una situación altamente preocupante", ha asegurado Junts. La proposición ha recibido el apoyo del PSC, ERC y PP, mientras que BComú y Vox se han abstenido. El texto también contempla la creación de planes integrales en los barrios más afectados por el aumento de estas bandas (algunas integradas por menores), y evitar así el incremento del número de miembros

| etiquetas: barcelona , delincuencia , bandas juveniles , mossos , guardia urbana
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4 comentarios
7 1 0 K 85 actualidad
Blackat #1 Blackat *
Si, seguro....ahora lo reconocen , pero no me creo que hagan nada.

Va a seguir todo igual, es posible que inlcuso hagan amistad y tejan redes de amor.

Moleran a palos a los chavales que van a cambiar cromos pokemon a San Antoni y luego para celebrarlo se iran a pillarme la maria a los amejos...hacemos porra?
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Plumboom #2 Plumboom
Lo que por fin se reconoce es que lo de las bandas juveniles no eran bulos, si no un problema creciente. Que incluso empezaba ya a afectar a la imagen de Barcelona como destino turístico.

Hay muchos videos en redes sociales que no es que advierten que te pueden robar, si no que ya dan por hecho que lo van a intentar y te dan consejos para visitar Barcelona con seguridad.

Como sistemas para llevar el móvil en la mano sin que te lo estiren.

O las "No-Go Zones", barrios y calles donde no meterse.

Es que ya se ha normalizado que en Barcelona roban..
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Nube_Gris #4 Nube_Gris
Cuando terminen que empiecen con las bandas de delincuentes que hay en la policía.
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#3 Edwin.r
No van a lograr nada, que disfruten de esas ciudades cosmopolita y multicultural, mezcla de medallo y marrakech
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menéame