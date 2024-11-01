edición general
Barbón le gana el pulso a la Iglesia en el Supremo para no incluir la alternativa a la Religión en Bachillerato

El Tribunal Supremo declara que en Bachillerato no es obligatorio ofrecer una asignatura alternativa a Religión, y que esta ausencia no supone una discriminación con respecto a quien cursa esta materia (estos tienen 31 horas lectivas semanales, en lugar de las 30 de los demás).

Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Aunque la iglesia repita por activa y por pasiva que la asignatura de religión es importantísima, en el fondo saben que es perder el tiempo. Necesitan por tanto que los alumnos que no cursan religión estén perdiendo un tiempo equivalente en otra asignatura inútil.

Y además quieren que la catequesis sirva para la nota media de entrada en la universidad y para becas. ¡Cara de cemento armado!
pepel #3 pepel
#2 Y estamos pagando el sueldo de profesores de religión.
pepel #1 pepel
Y un estado laico tiene que acudir al supremo para esto. Luego no tienen tiempo para redactar sentencias.
#4 Albarkas
El que quiera religión, en su tiempo libre.
Así no hay que pagar a profesores de todos los cuentitos.
#5 laruladelnorte
según la sentencia impugnada, la normativa contraviene el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979, y vulnera la exigencia de que la enseñanza de la religión católica deberá incluirse en todos los niveles educativos no universitarios "en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales"

Equiparar mitología con conocimientos...
Mala #6 Mala
La religión... en casa y en la parroquía, la mezquita o lo que corresponda.
