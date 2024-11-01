Barbón le gana el pulso a la Iglesia en el Supremo para no incluir la alternativa a la Religión en Bachillerato

El Tribunal Supremo declara que en Bachillerato no es obligatorio ofrecer una asignatura alternativa a Religión, y que esta ausencia no supone una discriminación con respecto a quien cursa esta materia (estos tienen 31 horas lectivas semanales, en lugar de las 30 de los demás).
| etiquetas: religión , laicismo , educación
Y además quieren que la catequesis sirva para la nota media de entrada en la universidad y para becas. ¡Cara de cemento armado!
Así no hay que pagar a profesores de todos los cuentitos.
Equiparar mitología con conocimientos...