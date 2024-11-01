·
9599
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
8961
clics
Cuando el karma mata la comunidad
3836
clics
MALEMÁTICAS CCXCIII: nunca entenderé como estos gráficos se pueden hacer mal
3776
clics
El autor de 'Juego de Tronos' pidió a ChatGPT que escribiese un libro de esa saga. El juez da luz verde al caso tras ver el resultado
4410
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
más votadas
415
La socialista Katie Wilson gana la alcaldía de Seattle en un giro a la izquierda ante el demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección
411
La principal invención de las élites: los pobres de derecha
387
Jupol exige que la NFL asuma el coste del dispositivo policial y denuncia un operativo absolutamente desmesurado
269
Rodrigo Fitaroni, empresario hotelero: “Desde que redujimos la jornada laboral, el absentismo ha caído en picado, de forma drástica”
249
Mónica García llevará a Ayuso ante la justicia por su negativa a presentar el registro de objetores de conciencia al aborto
Barbate, refugio habitual de las narcolanchas durante los temporales
La borrasca Claudia ha agravado el problema: el mal tiempo obliga a los narcos a buscar refugio.
barbate
narcolanchas
cadiz
andalucia
