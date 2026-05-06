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Los banqueros avisan: "Nubes de tormenta: los mercados de deuda están al borde del abismo"

Los banqueros avisan: "Nubes de tormenta: los mercados de deuda están al borde del abismo"

Lo dice un informe de la patronal bancaria mundial que lleva por título: “Nubes de tormenta: Los mercados de deuda están al borde del abismo”. La deuda ha aumentado en un trimestre en 4,4 billones de dólares, hasta el 305% del PIB

| etiquetas: bancos , deuda , mercados
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5 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
#3 BoosterFelix *
La extorsión capitalista de toda la vida.

Lo siguiente es el rescate procedente de Papá Comunismo.

Y lo siguiente son los suicidios por desahucios.
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javierchiclana #4 javierchiclana
La deuda pública es un chollo para los estados... a los prestamistas (yo mismo) no les compensa ni siquiera la devaluación.
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#1 Pitchford
EEUU paga ya hoy por su deuda (bono a 10 años) un 4,42%, mientras que la rentabilidad del bono alemán se sitúa en el 3,07%.

Las obligaciones de España a 10 años al 3,50%. Vamos, que los bonos de Usa se están tratando por los inversores casi como bonos basura, pensando seguramente en un próximo default parcial con descuento.
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#5 Mandri20
Crisis climatica, energética, financiera, alimentaria, pandémica y nuclear.

Todo esto puede caer al mismo tiempo. Yo creo que si no rozamos la extinción en el medio plazo, será un milagro.
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taSanás #2 taSanás
Alguna vez acertarán.

Solo me tomo en serio aquel que pone todo su dinero en la predicción que hace. En este caso los banqueros deberían poner todos sus fondos y el de sus empresas en corto. Lo hacen?
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menéame