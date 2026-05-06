Los banqueros avisan: "Nubes de tormenta: los mercados de deuda están al borde del abismo"

Lo dice un informe de la patronal bancaria mundial que lleva por título: “Nubes de tormenta: Los mercados de deuda están al borde del abismo”. La deuda ha aumentado en un trimestre en 4,4 billones de dólares, hasta el 305% del PIB
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Lo siguiente es el rescate procedente de Papá Comunismo.
Y lo siguiente son los suicidios por desahucios.
Las obligaciones de España a 10 años al 3,50%. Vamos, que los bonos de Usa se están tratando por los inversores casi como bonos basura, pensando seguramente en un próximo default parcial con descuento.
Todo esto puede caer al mismo tiempo. Yo creo que si no rozamos la extinción en el medio plazo, será un milagro.
Solo me tomo en serio aquel que pone todo su dinero en la predicción que hace. En este caso los banqueros deberían poner todos sus fondos y el de sus empresas en corto. Lo hacen?