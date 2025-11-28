edición general
Con la bandera franquista y gemelos de la Falange: así declara Albacete 'persona non grata' a Pedro Sánchez

Una moción presentada por el concejal no adscrito José Ramón Conesa, suspendido de militancia de Vox tras haberse abstenido para facilitar la aprobación del presupuesto municipal para 2024. En la sesión, Conesa defendió su iniciativa exhibiendo símbolos preconstitucionales, como la bandera franquista en una insignia en la solapa de su chaqueta y unos gemelos con el yugo y las flechas, emblema de Falange Española.

Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
#3 En esa noticia que enlazas se anuncia el nombramiento, en esta otra se explica como ha sido, un contexto muy importante para entender de donde viene la iniciativa.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
cosas nazis.
Abrildel21 #1 Abrildel21
Ya saben las viejas y los viejos. Mejor no ir p'Albacete.
Kantinero #7 Kantinero
Ahora imaginen uno de Bildu en Hernani declarando persona non grata a Feijoo o Ayuso , ni siquiera digo Mamascal.
Ley antiterrorista, ETA, Altsasua, justicia , GC, manos limpias, UCO, balblabla
#5 Tecar
Se lo ponen fácil a Santiago Segura, tiene material para hacer Torrentes hasta el siglo que viene.
:troll:
imagosg #8 imagosg
#5 En Torrente se veía como el tarugo de Falange que añoraba a Franco, pero ahora la mayoría de aquellos a los que les hacía gracia, se declaran Torrentes fascistas.
Han perdido el miedo a presentarse como unos descerebrados ignorantes.
Tantos tarugos juntos son un peligro.
txutxo #4 txutxo
Una vieja y un viejo van p'albacete, van p'albacete ... y a mitad de camino va y se la mete, va y se la mete ...
maspipinobreve #9 maspipinobreve
#4 Albacete, caga y vete.
