Con la bandera franquista y gemelos de la Falange: así declara Albacete 'persona non grata' a Pedro Sánchez

Una moción presentada por el concejal no adscrito José Ramón Conesa, suspendido de militancia de Vox tras haberse abstenido para facilitar la aprobación del presupuesto municipal para 2024. En la sesión, Conesa defendió su iniciativa exhibiendo símbolos preconstitucionales, como la bandera franquista en una insignia en la solapa de su chaqueta y unos gemelos con el yugo y las flechas, emblema de Falange Española.