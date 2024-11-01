La bandera de España rompe a PP y Vox en Montserrat

Según ha relatado el propio Vilar, él dio su visto bueno para que los ediles de Vox instalaran la enseña española en la Casa de la Cultura y en el retén de la Policía Local. Sin embargo, la situación se descontroló cuando, aprovechando su ausencia, los concejales de Vox desplegaron grandes banderas que cubrían los balcones de los edificios municipales. Vilar asegura que dio permiso para colocar “una pequeña bandera simbólica” en varios edificios municipales, pero sus socios decidieron celebrar la efeméride por todo lo alto, cubriendo balcones