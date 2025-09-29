edición general
Bandas latinas: cinco trinitarios detenidos por acuchillar a un menor en Ciudad Lineal

La víctima, que no pertenecía a ninguno de estos grupos, tenía entonces 16 años e iba acompañado de un amigo. Fue escogido al azar. Les preguntaron si pertenecía a otra organización criminal, lo negó y le arrebataron el móvil para meterse en sus redes sociales y comprobar si mentía. Habían salido de caza, lo que en el argot se conoce como una 'caída', una agresión para marcar territorio. Los arrestados por la Brigada Provincial de Información son tres individuos de nacionalidad española y dos de Perú, de entre 17 y 27 años.

Chinchorro #4 Chinchorro
Según Ayuso, no son inmigrantes, así que ojito con los comentarios.
efe.com/espana/2025-09-29/ayuso-inmigracion-procedente-paises-hispanos
Pertinax #2 Pertinax *
Esta es una banda de pobres que se cruza con un menor, le saludan, y sigue su camino.
Pertinax #5 Pertinax *
#3 Por otra parte...
El PNV apela a la "transparencia" para desvelar el origen geográfico de la delincuencia. El 67% de los arrestados por robo con violencia son magrebíes
meneame.net/story/ertzaintza-publica-origen-detenidos-64-son-extranjer
karlos_ #1 karlos_ *
Poco a poco se integran. Ahora ya utilizan cuchillos en vez de machetes

Edit: lei la noticia, machete de 30 cm.
