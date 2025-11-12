El Banco de España no ve signos de burbuja en la vivienda y recuerda que los precios están aún un 18% por debajo de máximos

Estos factores en conjunto llevan a la entidad, que este jueves ha presentado su último 'Informe de Estabilidad Financiera de Otoño', a descartar que España esté en una situación similar a la de los años previos a la Gran Crisis. "Hoy por hoy no hay esos signos de burbuja", ha afirmado Daniel Pérez Cid, director general de Estabilidad Financiera del Banco de España, quien también ha explicado que los balances bancarios no presentan un exceso de concentración en el 'ladrillo', como sí sucedía antaño.