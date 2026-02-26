edición general
10 meneos
9 clics
La banca española reduce 110.000 empleos desde la crisis de 2008

La banca española reduce 110.000 empleos desde la crisis de 2008

La banca española lleva tiempo sin hacer ningún ERE, pero no ha dejado de salir gente del sector a través de prejubilaciones. El sector acumula un descenso de su plantilla

| etiquetas: trabajo , bancos
8 2 0 K 104 actualidad
7 comentarios
8 2 0 K 104 actualidad
javibaz #2 javibaz
¿Han pagado algo del rescate que no nos iba a costar nada?
3 K 59
#4 Barriales
#2 claro que si, pero a sus directivos y accionistas.
0 K 8
autonomator #5 autonomator
#2 ¡ Bolchevique !
Habrase visto semejante agravio tratar de hablar de la memoria reciente. ¿Pero tú has visto como está Españiiia?
youtu.be/cqjZHpUl-h0?si=iuLpKa_SyOOrJ9ks
0 K 14
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
#2 por supuesto.
Son hente honrada
0 K 7
Cehona #3 Cehona
La Banca siempre gana. En crisis y en bonanza.
0 K 13
Andreham #1 Andreham
Pagando los servicios prestados.
0 K 8
#7 MarkJay
Relacionada

Santander prevé ganar 20.000 millones dentro de tres años, al nivel de los gigantes americanos
meneame.net/story/santander-preve-ganar-20-000-millones-dentro-tres-an
0 K 8

menéame