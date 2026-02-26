·
10
meneos
9
clics
La banca española reduce 110.000 empleos desde la crisis de 2008
La banca española lleva tiempo sin hacer ningún ERE, pero no ha dejado de salir gente del sector a través de prejubilaciones. El sector acumula un descenso de su plantilla
|
etiquetas
:
trabajo
,
bancos
8
2
0
K
104
actualidad
7 comentarios
#2
javibaz
¿Han pagado algo del rescate que no nos iba a costar nada?
3
K
59
#4
Barriales
#2
claro que si, pero a sus directivos y accionistas.
0
K
8
#5
autonomator
#2
¡ Bolchevique !
Habrase visto semejante agravio tratar de hablar de la memoria reciente. ¿Pero tú has visto como está Españiiia?
youtu.be/cqjZHpUl-h0?si=iuLpKa_SyOOrJ9ks
0
K
14
#6
Estoeslaostia
#2
por supuesto.
Son hente honrada
0
K
7
#3
Cehona
La Banca siempre gana. En crisis y en bonanza.
0
K
13
#1
Andreham
Pagando los servicios prestados.
0
K
8
#7
MarkJay
Relacionada
Santander prevé ganar 20.000 millones dentro de tres años, al nivel de los gigantes americanos
meneame.net/story/santander-preve-ganar-20-000-millones-dentro-tres-an
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
