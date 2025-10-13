El baloncesto español cierra la puerta a Israel

Israel sigue siendo una piedra en el zapato del deporte mundial. El baloncesto lo está comprobando esta semana en la que tres equipos españoles reciben a rivales de este país. Los tres han decidido aplicar medidas extraordinarias. La Laguna Tenerife y el Baxi Manresa, los más contundentes, jugarán sus respectivos partidos contra el Bnein Penilik Herzliya en la Champions y el Hapoel Jerusalem en la Eurocup, , a puerta cerrada. Mientras, el Valencia Basket, pese a que sopesó también hacerlo sin público, se medirá solo ante sus abonados