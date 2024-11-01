Las balizas V16 de la DGT tienen fallos de seguridad: se ha descubierto la vulnerabilidad que puede exponer datos en 60 segundos

El investigador de ciberseguridad e ingeniero de telecomunicaciones Luis Miranda Acebedo ha puesto a prueba de forma minuciosa el funcionamiento de una de las balizas V16 más vendidas: la Help Flash IoT+. Según Vodafone, han vendido más de 250.000 dispositivos, por lo que es posible que ya tengas una en casa. En los resultados de su investigación ha destapado hasta cinco vulnerabilidades importantes que pueden agruparse en tres puntos: acceso físico al hardware, interceptación de comunicaciones de red y secuestro del sistema de actualizaciones