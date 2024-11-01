edición general
7 meneos
37 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear

Las balizas V16 de la DGT tienen fallos de seguridad: se ha descubierto la vulnerabilidad que puede exponer datos en 60 segundos

El investigador de ciberseguridad e ingeniero de telecomunicaciones Luis Miranda Acebedo ha puesto a prueba de forma minuciosa el funcionamiento de una de las balizas V16 más vendidas: la Help Flash IoT+. Según Vodafone, han vendido más de 250.000 dispositivos, por lo que es posible que ya tengas una en casa. En los resultados de su investigación ha destapado hasta cinco vulnerabilidades importantes que pueden agruparse en tres puntos: acceso físico al hardware, interceptación de comunicaciones de red y secuestro del sistema de actualizaciones

| etiquetas: v16 , baliza , vulnerabilidad , help , flash
5 2 7 K -3 actualidad
6 comentarios
5 2 7 K -3 actualidad
Priorat #2 Priorat *
Y eso si está encendida. Porque si no está encendida no va a dar nada. Y desde luego solo datos en tiempo real.

Ya está muy gastado el tema de la V16

www.meneame.net/story/vulnerabilidades-balizas-v16-conectadas-cuando-s

www.meneame.net/story/descubiertas-capacidades-wifi-no-declaradas-bali
3 K 39
jonolulu #3 jonolulu
#2 Es duplicada de hecho #0
0 K 12
tdgwho #1 tdgwho
mas allá de la localización GPS, no sé que mas datos van a interceptar, porque en ningún momento se dan datos del conductor...
1 K 13
sxentinel #4 sxentinel
Cuanto mas pienso en este sistema y lo que van a hacer con los datos, mas claro tengo que las verdaderas intenciones del señor Navarro es que sustituyan los avisos que damos ahora mismo con el móvil, para facilitar la prohibición de comunicar los radares, controles y otros desde los mismos, anulando la excusa de que es útil para que la gente este informada de donde hay incidencias en la carretera.
0 K 9
#5 Tecar
Ya lo siento, pero una cosa es ser ingeniero y otra un paranoico asustaviejas.
Me recuerda esto:
www.youtube.com/watch?v=ULZQMtUOhAs
:troll:
0 K 7
#6 ikzuge
A mi mas que lo de los datos, que como ha dicho alguien en un comentario, como mucho ira tu posición pero nada más.Si creo que deberian haber probado y certificado, más que nada por la acumulación de falsos avisos.Eso creo que sí podría pasar sobre todo si un grupo de gente se organiza.
0 K 6

menéame