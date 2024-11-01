edición general
Baldoví carga contra el PP y Vox: “Feijóo y Abascal no pueden decidir desde Madrid quién será el nuevo president”

Sobre la posibilidad de un acuerdo entre PP y Vox para designar al sustituto de Mazón sin pasar por las urnas, el dirigente de Compromís ha sido tajante: “Sería una vergüenza que Feijóo y Abascal eligieran desde Madrid al próximo president. “El pueblo valenciano no necesita un nuevo Mazón”, ha subrayado Baldoví, “sino recuperar la voz en las urnas”. Denunciado que “Feijóo y Abascal no pueden decidir desde un despacho de Madrid quién será el nuevo president o presidenta de la Generalitat”.

| etiquetas: comunidad valenciana , joan baldoví , alberto feijóo , santiago abascal
8 comentarios
rob #1 rob
¡Noniná!
2 K 33
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 Abascal le puede imponer hasta un candidato de VOX, Feijóo va a tragar como buen perro sumiso pasivo.
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Entonces si Abascal y Feijoo deciden quién gobierna en la generalitat

¿Abascal y Feijoo dieron la orden de no hacer nada el 29 de octubre en la riada?

:roll:
1 K 32
#3 perej
#2 no necesitan dar la orden, es la forma de actuar de PPVox, se daba oor hecho, como en los incendios de este verano.
0 K 11
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
No, lo decidirán los diputados en una votación.
0 K 16
Asimismov #7 Asimismov
#5 ¿Si? ¿Pero qué van a votar?
Porque los diputados de les Corts Velencianes aún no saben qué van a votar.
0 K 12
karaskos #6 karaskos *
Lo único que no podrán decidir desde Madrid es cómo hacer y comer la paella y cómo hacer y quemar una falla.

El resto no importa.

Sí, berlanguiano pero cierto.
0 K 7
#8 reinius
tengan en cuenta que este es el pacto que inicia la campaña conjunta para hacerse con el control del estado. Como van a dejar en manos de los electores la posibilidad de perder una de las plazas importantes.
0 K 6

