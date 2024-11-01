Baldoví carga contra el PP y Vox: “Feijóo y Abascal no pueden decidir desde Madrid quién será el nuevo president”

Sobre la posibilidad de un acuerdo entre PP y Vox para designar al sustituto de Mazón sin pasar por las urnas, el dirigente de Compromís ha sido tajante: “Sería una vergüenza que Feijóo y Abascal eligieran desde Madrid al próximo president. “El pueblo valenciano no necesita un nuevo Mazón”, ha subrayado Baldoví, “sino recuperar la voz en las urnas”. Denunciado que “Feijóo y Abascal no pueden decidir desde un despacho de Madrid quién será el nuevo president o presidenta de la Generalitat”.
¿Abascal y Feijoo dieron la orden de no hacer nada el 29 de octubre en la riada?
Porque los diputados de les Corts Velencianes aún no saben qué van a votar.
El resto no importa.
Sí, berlanguiano pero cierto.