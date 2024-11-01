Baja el déficit en el país: desciende a 10.246 millones en octubre, un 32,9% menos

Las administraciones públicas, sin tener en cuenta las locales, han acumulado en España un déficit de 10.246 millones de euros en los diez primeros meses del año (un 0,61% del PIB), un 32,9% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior a pesar del gasto asociado a la dana. El gasto extraordinario derivado de la dana ascendió a 4362 millones de euros en esos diez meses, lo que equivale al 0,26% del PIB. Si se descuenta este impacto, detalla Hacienda, el déficit público sería de 5884 millones, un 61,5% menos.