El baile de Cristina Kirchner desde el balcón de su casa pese al revés peronista en las elecciones en las que ha arrasado Milei

Las elecciones legislativas en Argentina, vitales para la continuidad del mandato de Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, se han saldado con una amplia victoria. El resultado de los comicios permite respirar al mandatario, que ha logrado unir al electorado en una jornada marcada por la baja participación ciudadana; únicamente un 67% de los votantes argentinos acudieron a ejercer su derecho.