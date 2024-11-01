edición general
El baile de Cristina Kirchner desde el balcón de su casa pese al revés peronista en las elecciones en las que ha arrasado Milei

Las elecciones legislativas en Argentina, vitales para la continuidad del mandato de Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, se han saldado con una amplia victoria. El resultado de los comicios permite respirar al mandatario, que ha logrado unir al electorado en una jornada marcada por la baja participación ciudadana; únicamente un 67% de los votantes argentinos acudieron a ejercer su derecho.

Comentarios destacados:    
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
otra que se creyó las portadas de meneame :troll: :troll:
6 K 79
oceanon3d #7 oceanon3d
#2 ¿Crees que Milei es un buen líder? ... a mi me parece un ido de la olla y mas que presumiblemente un corrupto. Pero cada uno tiene su criterio


Seguro que si busco comentarios encontrare algo pareció de cuando gano Trump ¿me equivoco?
0 K 9
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
#7 si tienes tiempo libre adelante
0 K 8
oceanon3d #1 oceanon3d *
Los argentinos han votado bien por Milei ... lo mismo que los norteamericanos por Trump.

Que cada palo aguante su vela. Y que cada uno valore esos acontecimientos en razón de su valor moral e intelectual.
3 K 41
Mala #3 Mala
#1 Es que lo de Argentina... es cambiar un burro por un pollino.
0 K 10
oceanon3d #5 oceanon3d
#3 Hay que elegir al menos nocivo ... aveces solo basta con eso.
0 K 9
#9 Perrota
#1 Como serían los anteriores para que ganen estos. Lo de susto o muerte se queda pequeño.
0 K 11
memmaker650 #6 memmaker650
Uno de los problemas de argentina es que Cristina Fernández de Kirchner sea la oposición o sigue en el mundo político cuando se sabe ya de mil maneras que robo a manos llenos.
0 K 9
aupaatu #10 aupaatu
La alternativa del peronismo ,esta claro que no es un buen aliciente para los ciudadanos.
0 K 8

