Aznar en los archivos Epstein: paquetes, pagos y la vieja sombra del poder

Los documentos consignan dos envíos dirigidos al matrimonio Aznar en 2003 y 2004, y un pago de 1.050 dólares fechado el 17 de octubre de 2003. LOS PAQUETES, EL PAGO Y LA COARTADA DE LA IGNORANCIA. El primer envío, remitido el 2 de septiembre de 2003 desde Nueva York a La Moncloa, a nombre de “presidente y Ana Aznar”. El segundo, enviado en mayo de 2004, llegó a la sede de la Fundación FAES en la calle Juan Bravo de Madrid, En paralelo, los archivos recogen un pago de 1.050 dólares que Epstein ordenó a nombre de Aznar