Aznar en los archivos Epstein: paquetes, pagos y la vieja sombra del poder

Aznar en los archivos Epstein: paquetes, pagos y la vieja sombra del poder

Los documentos consignan dos envíos dirigidos al matrimonio Aznar en 2003 y 2004, y un pago de 1.050 dólares fechado el 17 de octubre de 2003. LOS PAQUETES, EL PAGO Y LA COARTADA DE LA IGNORANCIA. El primer envío, remitido el 2 de septiembre de 2003 desde Nueva York a La Moncloa, a nombre de “presidente y Ana Aznar”. El segundo, enviado en mayo de 2004, llegó a la sede de la Fundación FAES en la calle Juan Bravo de Madrid, En paralelo, los archivos recogen un pago de 1.050 dólares que Epstein ordenó a nombre de Aznar

Imaginad por un momento que en vez de Aznar fuese Zapatero. O bueno, IMAGINAD QUE FUESE PERRO SÁNCHEZ.
Los del PP en tromba a la calle, manifestaciones, acampadas en Ferraz etc.
Pero ha sido Aznar, circulen.
Aznar el asesino de las Islas Azores aparece en la trama de Epstein. ¿Quién se iba a imaginar que este ser de luz, guía política y espiritual de todas las derechas y las extremas derechas, de nazis y fascistas del Reino de España y allende los mares estaría en la charca de violadores y pederastas de Jeffrey Epstein?
Circulen, circulen
Un pago por los servicios prestados, que ese culito bien lo vale.
Y aqui no sale nadie a dar explicaciones ni es llamado al senado a explicar pq un expresidente recibio paquetes de un pedofilo
#1 Es el adalid en la sombra del PP, que esperabas.
#1 pederasta, pederasta. Pedófilo es el que se excita con contenido de menores. Este las violaba y facilitaba que otros lo hicieran.
Es escalofriante la caladura moral de gentuza con tanto poder. El número de muertos en la guerra de Irak: la prestigiosa revista The Lancet, estima los muertos en 655.000, tanto producto de la violencia de la invasión como de las malas condiciones sanitarias provocadas por ésta. Basandose en una mentira.
Han plagiado la noticia de KKDIARIO entre otros..? :troll:
vamos a ver, que el dalai lama sale en los archivos 169 veces, que os va a reventar el nabo
