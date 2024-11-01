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Azares judiciales - by Roger Senserrich

Azares judiciales - by Roger Senserrich

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como nunca me canso de recordar suficiente, siempre ha sido un actor político. Sus sentencias han reinterpretado, a veces de forma radical, secciones enteras de la constitución, creando y eliminando derechos, reconfigurando el equilibrio de poderes, y en ocasiones decidiendo elecciones enteras.

| etiquetas: politica , usa , senserrich , trump
9 5 1 K 77 trumpadas
5 comentarios
9 5 1 K 77 trumpadas
PasaPollo #1 PasaPollo
Esta frase me encanta: "Segundo, la institución que tiene el poder de interpretar qué poderes tiene el Supremo es el propio Tribunal Supremo, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo."

Es algo parecido a lo que digo a menudo sobre nuestro sistema: que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es fuente de derecho, según la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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themarquesito #2 themarquesito
#1 En EE.UU, toda la arquitectura jurisprudencial (y en consecuencia buena parte de la legal) depende en último término del famoso caso Marbury v Madison.
1 K 31
Pepepaco #3 Pepepaco
Pues leyendo el artículo no encuentro diferencias sustanciales entre lo que hace el Supremo de los EE.UU. y el nuestro.
Los dos hacen lo que les sale de las puñetas sin la más mínima verguenza.
Recuerdo que nuestro Supremo ha condenado al FGE sin saber si quien filtró datos fue "el FGE o alguien de su entorno" pero afirmando taxativamente que si fue alguien de su entorno, el FGE lo sabía.
1 K 20
PasaPollo #4 PasaPollo
#3 Ni de lejos son parecidos. En España el control de constitucionalidad corresponde al Tribunal Constitucional, no al Supremo; el Supremo español no puede efectuar un auto como el que describe el artículo sin dar explicación porque los autos han de ser motivados; tampoco puede entrar cuando le dé la gana para decidir sobre una medida cautelar que esté pendiente en otro tribunal competente.
1 K 31
themarquesito #5 themarquesito
#4 Además, en España tenemos mucha más rotación en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional que en EE.UU. La interpretación típica es que los mandatos de los magistrados del Supremo de EE.UU (y también de los jueces federales) son vitalicios, puesto que la definición es bastante vaga:
El poder judicial de los Estados Unidos se depositará en un tribunal supremo, y en tales tribunales inferiores como establezca y ordene el Congreso de tiempo en tiempo. Los jueces, tanto del supremo

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