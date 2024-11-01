Azares judiciales - by Roger Senserrich

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como nunca me canso de recordar suficiente, siempre ha sido un actor político. Sus sentencias han reinterpretado, a veces de forma radical, secciones enteras de la constitución, creando y eliminando derechos, reconfigurando el equilibrio de poderes, y en ocasiones decidiendo elecciones enteras.
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Es algo parecido a lo que digo a menudo sobre nuestro sistema: que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es fuente de derecho, según la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Los dos hacen lo que les sale de las puñetas sin la más mínima verguenza.
Recuerdo que nuestro Supremo ha condenado al FGE sin saber si quien filtró datos fue "el FGE o alguien de su entorno" pero afirmando taxativamente que si fue alguien de su entorno, el FGE lo sabía.
El poder judicial de los Estados Unidos se depositará en un tribunal supremo, y en tales tribunales inferiores como establezca y ordene el Congreso de tiempo en tiempo. Los jueces, tanto del supremo
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