Ayuso (viñeta)

Ayuso (viñeta)  

Viñeta de Manel Fontdevila

themarquesito #1 themarquesito
La viñeta es de Manel Fontdevila (se le nota muchísimo el estilo) y salió hace dos días en elDiario. Me pregunto por qué aparece en el Diario de Cádiz como si fuera de Fernando Santiago.
www.eldiario.es/autores/manel_fontdevila/
Doisneau #3 Doisneau *
#1 Joe, pues es un tema bastante raro. Hay una viñeta que incluso se ha subido mal recortada de Fontdevilla:

www.diariodecadiz.es/blogs/con-la-venia/pedro_0_2005519817.html

El autor ha subido mas de 13 imagenes en apenas dos dias sin citar autoria de ninguna. Si le das a "sobre el blog" no aparece ningun tipo de informacion tampoco. No se si merece la pena un envio asi por rascar un poco de entropia
Delay #4 Delay
#1 Pues llevas razón, modifico la entradilla entonces.
AlienRoja #2 AlienRoja
Ayuso, su familia, amigos y "ese señor del que usted me habla", tienen asegurada la asistencia sanitaria privada de por vida.
