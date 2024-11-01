·
17
meneos
151
clics
Ayuso (viñeta)
Viñeta de Manel Fontdevila
|
etiquetas
:
viñeta
,
ayuso
,
quirón
,
madrid
,
manel fontdevila
14
3
1
K
301
Viñetas
4 comentarios
#1
themarquesito
La viñeta es de Manel Fontdevila (se le nota muchísimo el estilo) y salió hace dos días en elDiario. Me pregunto por qué aparece en el Diario de Cádiz como si fuera de Fernando Santiago.
www.eldiario.es/autores/manel_fontdevila/
2
K
53
#3
Doisneau
*
#1
Joe, pues es un tema bastante raro. Hay una viñeta que incluso se ha subido mal recortada de Fontdevilla:
www.diariodecadiz.es/blogs/con-la-venia/pedro_0_2005519817.html
El autor ha subido mas de 13 imagenes en apenas dos dias sin citar autoria de ninguna. Si le das a "sobre el blog" no aparece ningun tipo de informacion tampoco. No se si merece la pena un envio asi por rascar un poco de entropia
1
K
35
#4
Delay
#1
Pues llevas razón, modifico la entradilla entonces.
1
K
33
#2
AlienRoja
Ayuso, su familia, amigos y "ese señor del que usted me habla", tienen asegurada la asistencia sanitaria privada de por vida.
1
K
27
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
