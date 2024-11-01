Ayuso en Texas: Fórmula 1, “cumpleaños feliz” y oferta de impuestos cero a inversores americanos

Isabel Díaz Ayuso irrumpió este fin de semana desde Austin en la retransmisión del Gran Premio de las Américas de Fórmula 1 de Dazn, donde explicó que su viaje a Texas tenía como objetivo “conocer de primera mano cómo se organiza” una prueba de estas características y también el diseño de la movilidad para un espectáculo al que acuden cientos de miles de personas. Así justificó el viaje a Austin, una pequeña ciudad de Texas que no llega al millón de habitantes.
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , fórmula 1 , eeu , impuestos
¿Dar cifras? ¡Eso no se el pregunta a una presidenta!
Ayuso pacta en Texas con Amazon un 'laboratorio' para formar a 50.000 alumnos en inteligencia artificial
www.estrelladigital.es/articulo/madrid/ayuso-amazon-inteligencia-artif
No es tan util como crear otro observatorio para la vivienda como ha hecho Sanchez, pero bueno ...