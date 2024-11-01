edición general
Ayuso en Texas: Fórmula 1, “cumpleaños feliz” y oferta de impuestos cero a inversores americanos

Isabel Díaz Ayuso irrumpió este fin de semana desde Austin en la retransmisión del Gran Premio de las Américas de Fórmula 1 de Dazn, donde explicó que su viaje a Texas tenía como objetivo “conocer de primera mano cómo se organiza” una prueba de estas características y también el diseño de la movilidad para un espectáculo al que acuden cientos de miles de personas. Así justificó el viaje a Austin, una pequeña ciudad de Texas que no llega al millón de habitantes.

Thornton #1 Thornton
De momento, nadie del gabinete de Ayuso ha facilitado las cifras del desembolso que supondrán estos compromisos para las arcas públicas madrileñas ni si alguna de esas empresas tecnológicas planea inversiones en la región, más allá de los encargos recibidos de la presidenta.

¿Dar cifras? ¡Eso no se el pregunta a una presidenta!
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Y a su jefe de gabinete, solo si quieres una respuesta en grados (y no hablamos de temperatura ni ángulos).
Chinchorro #2 Chinchorro
Ha ido a vender Madrid a los usanos. Literalmente.
alcama #4 alcama *
Tambien ha conseguido cosas:

Ayuso pacta en Texas con Amazon un 'laboratorio' para formar a 50.000 alumnos en inteligencia artificial
www.estrelladigital.es/articulo/madrid/ayuso-amazon-inteligencia-artif

No es tan util como crear otro observatorio para la vivienda como ha hecho Sanchez, pero bueno ...
