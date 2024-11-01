Ayuso en Texas: Fórmula 1, “cumpleaños feliz” y oferta de impuestos cero a inversores americanos

Isabel Díaz Ayuso irrumpió este fin de semana desde Austin en la retransmisión del Gran Premio de las Américas de Fórmula 1 de Dazn, donde explicó que su viaje a Texas tenía como objetivo “conocer de primera mano cómo se organiza” una prueba de estas características y también el diseño de la movilidad para un espectáculo al que acuden cientos de miles de personas. Así justificó el viaje a Austin, una pequeña ciudad de Texas que no llega al millón de habitantes.