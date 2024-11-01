Ayuso recurrirá la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria

El uso del edificio no cambiará tras su declaración y solo se pondrá una pequeña placa explicativa. El Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso presentará un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática. Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado.