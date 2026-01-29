edición general
Ayuso se queda sola en su misa en homenaje a las víctimas del accidente de tren en Adamuz

Isabel Díaz Ayuso va por libre en la política española y eso en ocasiones trae consecuencias. Este jueves, la presidenta de Madrid se va a encontrar muy poco acompañada en un evento que puede servir para medir su poder de convocatoria, tanto dentro de su propio partido, el PP, como entre otros líderes regionales. El caso es que nadie de peso institucional va a acudir a su llamada para celebrar una misa en la catedral de La Almudena en homenaje a las víctimas del accidente de tren en el que murieron 45 personas hace 11 días, una de las tragedias

ElPerroDeLosCinco #2 ElPerroDeLosCinco
Pues si está ella sola en el funeral, se va a notar mucho que no se sabe las canciones de misa, ni cuándo hay que ponerse de pie o sentarse.
#1 Nasser
Lo que la diga el borracho por el pinganillo, aún así dirá algunas barbaridades para votontos que la harán lucirse en los periódicos que ella misma subvenciona.
