Ayuso purga al entorno de la exconcejal de Móstoles que denunció al alcalde por acoso sexual

La reorganización interna del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha tenido una consecuencia política que no ha pasado desapercibida: la salida de la diputada Eli Vigil, hasta ahora portavoz adjunta del grupo parlamentario, de la nueva estructura de dirección. La figura de Vigil aparece vinculada a ese escenario por su relación personal (pareja) con Raúl Gallego, concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Móstoles y persona próxima a la exconcejala que ha presentado la denuncia.
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , acoso sexual , móstoles
El PP lo que no perdona es que desde el exterior se aprecie por acción de uno de los suyos cualquier desavenencia, conflicto o delito, sea del tipo que sea. Si le pillan desde fuera bien, si le pillan por filtración desde dentro son inmisericordes.
No es un partido, es una banda mafiosa, con los comportamientos crueles y criminales propios de una banda mafiosa.
Apuesto a que antes de que saliera a la luz, le ofrecieron a la denunciante que si callaba no le iba a faltar de nada, pero les salió "digna".