La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho gala del Plan Vive en innumerables ocasiones. Se trata de un proyecto puntero en materia de vivienda que, en la teoría, ayudaría a los jóvenes a emanciparse en tiempo y forma pero que, en la práctica, ha favorecido a las clases altas.
| etiquetas: ayuso , lleva , más , de , medio , año , ocultando , información , sobre , el , plan , vive
“Es lamentable que tengamos que recurrir al Consejo de Transparencia y al Defensor del Pueblo para poder hacer nuestro trabajo de fiscalización del gobierno”, concluye.