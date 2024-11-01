edición general
Ayuso lleva más de medio año ocultando información sobre el Plan Vive

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho gala del Plan Vive en innumerables ocasiones. Se trata de un proyecto puntero en materia de vivienda que, en la teoría, ayudaría a los jóvenes a emanciparse en tiempo y forma pero que, en la práctica, ha favorecido a las clases altas.

Millán alude a la “utilización de recursos públicos y medios institucionales, como Telemadrid y Canal Norte TV, para hacer propaganda de la entrega de viviendas de este plan”: “Pagaron publirreportajes con dinero de los vecinos y las vecinas, pero cuando se trata de rendir cuentas, el silencio es absoluto”.

“Es lamentable que tengamos que recurrir al Consejo de Transparencia y al Defensor del Pueblo para poder hacer nuestro trabajo de fiscalización del gobierno”, concluye.
