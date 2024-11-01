Ayuso dispara en Telemadrid contra Pedro Sánchez sin pruebas y los datos desmontan su relato

La entrevista concedida por Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid durante los actos del 2 de Mayo fue mucho más que una intervención institucional. Bajo una apariencia festiva, la presidenta de la Comunidad de Madrid desplegó un discurso político de alto voltaje en el que mezcló apelaciones identitarias, acusaciones institucionales y afirmaciones de enorme gravedad sobre el sistema democrático español. El problema no es la crítica política —legítima y necesaria—, sino la falta de respaldo factual en varias de sus declaraciones más contundentes.