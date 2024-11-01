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Ayuso dispara en Telemadrid contra Pedro Sánchez sin pruebas y los datos desmontan su relato

Ayuso dispara en Telemadrid contra Pedro Sánchez sin pruebas y los datos desmontan su relato

La entrevista concedida por Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid durante los actos del 2 de Mayo fue mucho más que una intervención institucional. Bajo una apariencia festiva, la presidenta de la Comunidad de Madrid desplegó un discurso político de alto voltaje en el que mezcló apelaciones identitarias, acusaciones institucionales y afirmaciones de enorme gravedad sobre el sistema democrático español. El problema no es la crítica política —legítima y necesaria—, sino la falta de respaldo factual en varias de sus declaraciones más contundentes.

| etiquetas: ayuso , bulos , mentiras , pedro sanchez , telemadrid
23 10 0 K 322 Ayuso_news
14 comentarios
23 10 0 K 322 Ayuso_news
Comentarios destacados:      
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
La tarada ya cansa... Sólo abre la boca para cagar...
8 K 111
reithor #12 reithor
#1 y para tapar lo que roba por activa o pasiva.
2 K 33
#3 Leon_Bocanegra
esas urnas no estén infladas artificialmente, como pasó con el voto por correo en las últimas elecciones

Que suerte tienen de tener facha pass y que estas cosas les salgan gratis.
Bueno, y más suerte aún tienen de no estar en una dictadura socialcomunista, porque en vez de estar diciendo gilipolleces para su ganado, estaría picando piedra en un gulag de Sangonera la Seca.
4 K 63
Kleshk #4 Kleshk
Se la suda, hace como Trump, si cuela cuela y si no la culpa es de Pedro Sánchez mira que mona voy :-)
3 K 47
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Poco dispara para lo guapa que es.
1 K 25
#2 minossabe
El 2 de mayo, excelsa efeméride!! Quién puede olvidarla???

players.fcbarcelona.com/es/partido/25531-real-madrid-barcelona
1 K 25
Elrosquasard #14 Elrosquasard *
#2 Que buen equipo tenía el Barsa en ese momento y que bien jugaba. Lástima que ese año Laporta decidió pagar a Negreira 573398 euros.
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Falk #10 Falk
Soltar bulos, falsedades y todo ello en la mayoría de casos con lenguaje malsonante y soez sin ninguna consecuencia... Algo tiene q cambiar.
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taSanás #5 taSanás
a ver, no soy de meterme con el fisico de la gente, pero joder vaya cara en la miniatura....
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#7 DotorMaster
#5 te refieres a que es un hombre?
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taSanás #8 taSanás
#7 me refiero...  media
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carademalo #11 carademalo
#5 Tiene un aire a Helena Bonham Carter.  media
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Supercinexin #13 Supercinexin *
#5 La miniatura no le hace justicia para nada. La he visto en el telediario con el vestidito rojo ese y estaba para subírselo hasta las orejas. Le daba como a cajón que no cierra.
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#9 Comorr
Si pruebas??? Ya ha cumplido con el mandato constitucional de firmar presupuestos y no nos hemos enterado?

Ayuso es una tarada y defender a P. Sánchez te equipara a ayuso en todos los sentidos
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menéame