Ayuso dice que el caso de acoso en Móstoles es "fabricado"

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a la denuncia de acoso sexual y laboral presentada por una concejala de su partido en Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, y las presuntas presiones ejercidas por dirigentes de su confianza, Alfonso Serrano y Ana Millán, para que no hiciera pública esta situación. «Es un caso fabricado contra el Partido Popular», ha asegurado en la Asamblea de Madrid de este jueves.