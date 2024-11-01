edición general
Ayuso dice que el caso de acoso en Móstoles es "fabricado"

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a la denuncia de acoso sexual y laboral presentada por una concejala de su partido en Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, y las presuntas presiones ejercidas por dirigentes de su confianza, Alfonso Serrano y Ana Millán, para que no hiciera pública esta situación. «Es un caso fabricado contra el Partido Popular», ha asegurado en la Asamblea de Madrid de este jueves.

Ya sabe: (1) casos de acoso en otros partidos: putiferio y machismo, (2) casos de acoso en tu partido: denuncias falsas. Un clásico.

Y esta frase: "«Es un caso fabricado contra el Partido Popular»," es exactamente la misma que dijo Rajoy cuando empezó a destaparse la Gurtel.
El distrito, tremendo panfleto facha.
Ahora es jueza tambien?' que tia, sabe de todo
Todo el PP es rancio, huele a sudor tapado con colonia y aliento putrefacto, vestido de marca pero cubierto de caspa.
Pero lo ha dicho o no?
Fabricado por lo que tiene tras la bragueta el alcalde de Móstoles le falto añadir.
Caso fabricado contra pero desde o como funciona está nueva subnormalidad de la trumpista??
Poco dice pa lo guapa que es.
