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Ayuso convierte el derecho a la vivienda en un activo financiero

Ayuso convierte el derecho a la vivienda en un activo financiero

La apertura a la construcción en suelo rural no protegido sugieren una vuelta a modelos de desarrollo disperso que la planificación moderna consideraba superados.

| etiquetas: ayuso , derechos , vivienda , ecu , pp , madrid
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5 comentarios
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rogerius #1 rogerius *
¡Es el mercado, amigo! o como diría otro La vivienda es un derecho… pero también es un bien de mercado. :palm: :shit:
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Findeton #2 Findeton
Tienes derecho a comprar la vivienda, si tienes dinero, claro. Obvio.
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Tkachenko #3 Tkachenko
#2 no te cansas de dar grima?
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Andreham #4 Andreham
#2 No lo entiendes, y estás haciéndote más daño a ti mismo y a los tuyos del que crees.

Ojalá de mayor te des cuenta.
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Dragstat #5 Dragstat *
#2 matización: si tu familia tiene dinero.

Eso de nacer, y de la nada ponerte a trabajar y comprarte una casa solo con dinero proveniente del trabajo sin ayuda como antes ya no funciona para la mayoría de la población. O llegas con dinero de serie, o sino significa que has nacido demasiado tarde para tener una vivienda.
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menéame