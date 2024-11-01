edición general
Ayuso contrata para actuar en Navidad a Hakuna, la “costilla pop del Opus”

El grupo actuará el próximo lunes en la Puerta del Sol, sede de la Presidencia. La Comunidad de Madrid ha contratado para actuar en navidades al grupo ultracatólico Hakuna, bautizado como “costilla pop del Opus” por su relación con la prelatura, tal y como aparece en el periódico El Confidencial, que le dedica un exhaustivo reportaje desde dentro titulado con este apodo.

7 comentarios
#3 MAJASTRABU
Tiene sentido que hakuna sea contratada por la matata.

No me juzgueis.:goatse:

No me juzgueis.:goatse:
K 64
#5 wildseven23
#3 Ja, ja, ja. Qué narices, me ha hecho gracia :-D
K 14
#6 Antipalancas21
Claro no como tu que lo haces cada ves que dices algo,
K 27
#1 Antipalancas21
Tal y como ha anunciado la región madrileña, Hakuna Group Music el próximo 22 de diciembre en la Puerta del Sol, sede de la presidencia, desde el balcón. "La Navidad en Sol de la Comunidad de Madrid contará el próximo lunes con la participación especial del grupo Hakuna Group Music a partir de las 18:00 horas, como parte de la programación de Villancicos de Sol". Buena pasta les pagar por esa actuación.
K 19
#2 Budgie
#1 repartiendo entre colegas
K 10
#7 manc0ntr0
Alcama ganándose los cacahuetes.
Da igual cuándo lo leas
K 8
#4 alcama
En una festividad católica se contrata un grupo católico. Inaudito.
Lo que no es inaudito es el plural haciendo el ridículo
K 5

