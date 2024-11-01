Ayuso contrata para actuar en Navidad a Hakuna, la “costilla pop del Opus”

El grupo actuará el próximo lunes en la Puerta del Sol, sede de la Presidencia. La Comunidad de Madrid ha contratado para actuar en navidades al grupo ultracatólico Hakuna, bautizado como “costilla pop del Opus” por su relación con la prelatura, tal y como aparece en el periódico El Confidencial, que le dedica un exhaustivo reportaje desde dentro titulado con este apodo.