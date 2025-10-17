Ayuso busca una vía “legal” para incumplir con el registro de objetores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su desafío al Gobierno con la ley del aborto, aunque asegura que será capaz de hacerlo “cumpliendo la ley”. Una cuadratura del círculo sobre la que, no obstante, ayer no quiso ofrecer detalles limitándose a acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “mentir” y “desprestigiarla” para eliminarla como rival político.