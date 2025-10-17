edición general
Ayuso busca una vía “legal” para incumplir con el registro de objetores

Ayuso busca una vía “legal” para incumplir con el registro de objetores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su desafío al Gobierno con la ley del aborto, aunque asegura que será capaz de hacerlo “cumpliendo la ley”. Una cuadratura del círculo sobre la que, no obstante, ayer no quiso ofrecer detalles limitándose a acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “mentir” y “desprestigiarla” para eliminarla como rival político.

10 comentarios
loborojo #3 loborojo
La de mierda que tiene que haber en el triángulo Ayuso-Alberto González Amador-Quiron para que esté haciendo estas piruetas
El día que caiga va ser brutal.
5 K 69
oceanon3d #8 oceanon3d *
#3 De 17.000 abortos anuales en Madrid solo 100 en la sanidad pública. Todos un negocio para las privadas.

Ya es raro que casi todos los médicos de la pubica sean objetores y casi todos los de las privadas no. No voy a ser mal penado como para que se me pase por la cabeza que cuando cambian se bata pública y se van a hacer horas a la privada todas sus reticencias contra el aborto en la papelera que la pela es la pela.

El tema es de fácil solución: si trabajas de médico en la pública cumples con tus obligaciónes médicas ... y si te sientes mal vas a misa a confesarte. Y si no al paro.

Huele a sobre pepero que apesta.
2 K 36
loborojo #9 loborojo
#8 Añade a la ecuación los jefes de servicio que puede coaccionar o presionar para que los médicos sean objetores por qué él lo dice.
Viendo cómo se está revelando Ayuso me parece una medida acertada el registro de objetores.
0 K 10
oceanon3d #10 oceanon3d
#9 Añade a eso que el jefe electo de los medios de Madrid es un conocido anti abortista, anti eutanasia y declarado anti femista sea lo que demonios entienda el de eso. Un beato meapilas hablando en plata.

Est aclaró que a los jóvenes medicos se les enseña el camino a saguir si no quieren complicaciones añadidas en sus trabajos
0 K 8
#5 fremen11
Con el registro de objetores de la eutanasia no tuvo tantas peguas


sede.comunidad.madrid/inscripciones-registro/reg-objetores-conciencia-
1 K 25
BastardWolf #6 BastardWolf *
#5 no creo que en realidad le importe tanto como nos quiere hacer creer y que el objetivo real (que está consiguiendo) es mantener el foco de atencion en esta controversia, en vez de en los chanchullos del novio
1 K 28
#7 fremen11
#6 Obviamente, que todo esto es una distracción del asunto de su novio y de MAR admitiendo que mintió en el caso del Fiscal General.........pero entre los suyos es como Juana de Arco.....
1 K 25
Uge1966 #4 Uge1966
El día que a un juez aburrido se le ocurra empezar una investigación prospectiva de esas, lo va a flipar...
0 K 11
Joker_2O #1 Joker_2O
Espero que no exista por el bien de las madrileñas.
0 K 6
Barney_77 #2 Barney_77
Si es legal... No será como no presentar presupuestos generales del estado. Articulo 134 de la constitución
1 K -6

