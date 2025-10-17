Ayuso busca una vía “legal” para incumplir con el registro de objetores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su desafío al Gobierno con la ley del aborto, aunque asegura que será capaz de hacerlo “cumpliendo la ley”. Una cuadratura del círculo sobre la que, no obstante, ayer no quiso ofrecer detalles limitándose a acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “mentir” y “desprestigiarla” para eliminarla como rival político.
El día que caiga va ser brutal.
Ya es raro que casi todos los médicos de la pubica sean objetores y casi todos los de las privadas no. No voy a ser mal penado como para que se me pase por la cabeza que cuando cambian se bata pública y se van a hacer horas a la privada todas sus reticencias contra el aborto en la papelera que la pela es la pela.
El tema es de fácil solución: si trabajas de médico en la pública cumples con tus obligaciónes médicas ... y si te sientes mal vas a misa a confesarte. Y si no al paro.
Huele a sobre pepero que apesta.
Viendo cómo se está revelando Ayuso me parece una medida acertada el registro de objetores.
Est aclaró que a los jóvenes medicos se les enseña el camino a saguir si no quieren complicaciones añadidas en sus trabajos
