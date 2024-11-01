edición general
El Ayuntamiento de Zaragoza cobra una multa de más de 600 euros por cenar "a la fresca" en Torrero

Un grupo de vecinos y vecinas de la angosta calle Esperanza ha tenido que hacer frente a una sanción por celebrar una cena en la calle. Se trata de un pequeño encuentro vecinal que realizan desde hace más de 15 años, coincidiendo con la celebración de las fiestas del barrio zaragozano.

ipanies #5 ipanies
Han cortado una calle sin comunicarlo correctamente y les han sancionado... Y la noticia donde está?? Están denunciando que podrían haber pasado del asunto desde la policía local o el ayuntamiento y no lo han hecho??
hakcer_dislexico #6 hakcer_dislexico
#5 Entonces si que habria una noticia de prevaricacion ... la madre que nos pario.
Flogisto #7 Flogisto
Errónea, la multa es por cortar la calle, no por cenar en la calle.
Barney_77 #10 Barney_77
#7 No dejes que la verdad te estropee un buen titular
#11 kkculopis
Pero alguien se ha leído la noticia? Han pedido permiso siempre y este año también lo han pedido y ni les han contestado ni que sí ni que no.
Luego a parte es un calle super estrecha donde solo pasan los coches de lo propios vecinos ya que son casi todo casas de una planta.
Pero bueno para cortar el paseo independencia cada dos fines de semana para las putas mierdas que hacen(solo hay que ver la bobada de Aquiles que hicieron) y joder todo el recorrido del tranvía eso sin problema pero oye unos vecinos que bajan a su calle a cenar un día al año y que nadie pasa por esa calle mas que ellos a saco.
#1 concentrado
Qué falta de libertaz hay en Zaragoza....
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
haced las cosas bien, que luego pasa lo que pasa y nos echamos las manos a la cabeza y apretamos los puñitos
hakcer_dislexico #4 hakcer_dislexico *
#2 Resumen de la noticia. Tipo llora porque admite no haber pedido los permisos para cortar una calle y todos son muy malos (Policia y Ayuntamiento) por hacer cumplir las normas.
Asimismov #3 Asimismov *
¿Ya votaron en Aragón?
Pues es lo que tiene, alcaldesa sin cinturón de seguridad y nada de cenar en la calle sin licencia municipal, ...
Veelicus #9 Veelicus
Si lo que han hecho es cortar una calle sin perdir permiso bien multado esta.
#8 pirat
Con sacar un santo se habrían librao
