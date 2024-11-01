El Ayuntamiento de Zaragoza cobra una multa de más de 600 euros por cenar "a la fresca" en Torrero

Un grupo de vecinos y vecinas de la angosta calle Esperanza ha tenido que hacer frente a una sanción por celebrar una cena en la calle. Se trata de un pequeño encuentro vecinal que realizan desde hace más de 15 años, coincidiendo con la celebración de las fiestas del barrio zaragozano.
| etiquetas: torrero , multa , zaragoza
Luego a parte es un calle super estrecha donde solo pasan los coches de lo propios vecinos ya que son casi todo casas de una planta.
Pero bueno para cortar el paseo independencia cada dos fines de semana para las putas mierdas que hacen(solo hay que ver la bobada de Aquiles que hicieron) y joder todo el recorrido del tranvía eso sin problema pero oye unos vecinos que bajan a su calle a cenar un día al año y que nadie pasa por esa calle mas que ellos a saco.
Pues es lo que tiene, alcaldesa sin cinturón de seguridad y nada de cenar en la calle sin licencia municipal, ...