El Ayuntamiento de Madrid da marcha atrás y los vehículos sin etiqueta medioambiental podrán seguir circulando en 2026

Un año y tres meses después del revés judicial por la Zona de Baja Emisiones (ZBE), el Ayuntamiento de Madrid ha presentado en sociedad la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) con la que resolver los cabos sueltos que llevaron a aquel sofocón.
Hay coches como el mío matriculado en 2004 que cumplen con los niveles de la norma euro para tener etiqueta C pero me pusieron la B por fechas.
Para arreglar el cisco tengo que pedir certificado al fabricante y tramitar con la DGT una modificación de ficha técnica e ir a la ITV.
No es un cisco, no es peor que un gancho de remolque y te metes en el lío que el cambio de emisiones si se va exigir en la ITV, puedes obtener la pegatina para que te eche fuera la ITV mucho más fácil.