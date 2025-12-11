edición general
El Ayuntamiento de Madrid da marcha atrás y los vehículos sin etiqueta medioambiental podrán seguir circulando en 2026

Un año y tres meses después del revés judicial por la Zona de Baja Emisiones (ZBE), el Ayuntamiento de Madrid ha presentado en sociedad la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) con la que resolver los cabos sueltos que llevaron a aquel sofocón.

#6 parladoiro *
#4 no es lo que se mira en la ITV, es lo que se va a empezar a medir en algún momento y si no cumple los parámetros de homologación no circulas, en ningún lado. Así que la pegatina se queda al ir vinculada a los parámetros de homologación y la posibilidad de circular a cumplir con la ITV.
#7 EISev
#6 tampoco. La pegatina la pusieron por fechas, chapuza como siempre.

Hay coches como el mío matriculado en 2004 que cumplen con los niveles de la norma euro para tener etiqueta C pero me pusieron la B por fechas.

Para arreglar el cisco tengo que pedir certificado al fabricante y tramitar con la DGT una modificación de ficha técnica e ir a la ITV.
#8 parladoiro *
#7 en la casa de la marca si no lo tienes el certificado de conformidad del vehículo, luego ITV y solicitar la modificación de la ficha para modelos posteriores al 2010 o tener que hacer una ficha nueva, peritaje después en la DGT solicitar «Anotaciones de cualquier clase» para el registro de vehículos,y ya puedes pedir la etiqueta conforme al nivel de emisiones.

No es un cisco, no es peor que un gancho de remolque y te metes en el lío que el cambio de emisiones si se va exigir en la ITV, puedes obtener la pegatina para que te eche fuera la ITV mucho más fácil.
rendri #2 rendri
vaya tela... conozco a bastante gente mirando coche porque si no, no pueden salir ni de casa. Lo de las etiquetas ambientales es necesario revisarlo con seriedad y que vaya a gramos de CO2 que contaminan los coches, dando igual el año de fabricación.
#3 parladoiro *
#2 el CO₂ no es algo que afecte a la calidad del aire. Lo son el NOₓ y las partículas.
rendri #4 rendri
#3 Correcto, en general los datos que te miran en la ITV. Una forma de ver tu acceso a la ciudad es una base de datos de las ITV que si no cumple la medida mínima de los contaminantes medidos no puedas entrar y si quieres o lo mejoras/reparas o toca cambiar de coche. Pero año a año del vehículo.
Graffin #1 Graffin
Sin prisa, a 11 de diciembre.
sotillo #5 sotillo
#1 Como le gusta a este alcalde la marcha atrás
