El Ayuntamiento de Almeida dice que alimentar a “pobres” es un “problema de salud y orden público”

Alimentar a las personas sin hogar es una ardua tarea en la ciudad de Madrid, especialmente al encontrarse con todas las trabas que pone el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida.

NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Almeida permite el ataque a españa y los españoles por parte de los estadounidenses y lo apoya

PP, PSOE, Vox están atacando a los españoles para poner los intereses estadounidenses e israelíes primero consintiendo que se acose a españoles en sus casas para tirarlos a cambio de dinero y reemplazarnos, por eso la masacre de Valencia, por eso la masacre de las mamografíoas y todo este genocidio

x.com/EduardoFRub/status/1992618901893775387
OCLuis #3 OCLuis *
No soy experto en biología, pero creo que cualquier cadáver, haya muerto por inanición o por cualquier otra causa, supone un problema mayor de salud y de orden público que evitar que evitar que eso termine sucediendo... pero que sabré yo.

Como siempre, dando excusas torticeras que solo funcionan en el cerebro de los que ya han sido absorbidos hacia la españa alternativa, creada por los mismos asesinos mafiosos que hacen da la lógica un ejercicio de fe y de la justicia un arma política y un puto circo.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Han abandonado el cristianismo y se han hecho sionistas para atacar a España a las ordenes de estados unidos e israel con sus kábalas
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
A las ordenes de los fondos de inversion estadounidenses e israelíes que controlan el mercado inmobiliario de Madrid esta vez es el PP pero también el PSOE y Vox ordenan atacar a los españoles pobres, después de atacar cientos de miles de mujeres y dejarlas sin mamografías como señala wikileaks que pide EEUU, cientos de asesinatos en Valencia para no molestar el turismo continuan la masacre y genocidio contra españa y los españoles.
Kasterot #9 Kasterot
El problema es dar sueldos y cargos a gente que no tiene capacidad ni empatía para nada y nadie
Cometeunzullo #8 Cometeunzullo
Cristianos de boquilla.
Mikhail #6 Mikhail
A ver si está diciendo que va a acabar con la pobreza en el municipio de Madrid como el Partido Comunista de China y nosotros hablando sin saber... :troll:
MyNameIsEarl #7 MyNameIsEarl
Y alimentar al carapolla también, luego pasan estás cosas.
