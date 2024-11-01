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Un avión aterriza de emergencia en São Paulo al explotar uno de sus motores

Un avión aterriza de emergencia en São Paulo al explotar uno de sus motores  

Explota el motor de un avión de la aerolínea estadounidense Delta, al poco de despegar. Este tuvo que aterrizar de emergencia en São Paulo sin dejar heridos.

| etiquetas: são paulo , aterrizaje , emergencia , explosión
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4 comentarios
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ronko #4 ronko
#1 Igual algún bote dió si. :roll:
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Tx4 #3 Tx4
São Paulo, 30 mar (EFE).- Un avión de la aerolínea estadounidense Delta tuvo que aterrizar de emergencia la noche del domingo en el aeropuerto de la ciudad brasileña de São Paulo, después de que uno de sus motores explotara al poco de despegar, en un incidente que terminó sin heridos.

La aeronave, un Airbus 330 con capacidad para unos 300 pasajeros y rumbo a la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, presentó un "problema mecánico" en el motor izquierdo segundos después de emprender el…   » ver todo el comentario
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