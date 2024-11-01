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Ave del paraíso realiza danza de cortejo a una hembra  

Un ave del paraíso de Victoria macho, también conocido como ave fusil de la Reina Victoria, realiza danza de apareamiento a una hembra. Más sobre este pájaro: (1) youtu.be/1Sj-UdjqlFw?is=8flt9K0UnHojDLLd (2) youtu.be/zFreIIS33SM?is=ezngQULaPZeSS54m

| etiquetas: ave , paraíso , victoria , danza , cortejo , apareamiento , hembra
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1 comentarios
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paumal #1 paumal
Déjame adivinar, baja con un bosque y al girarse da maná a la herma de cualquier color.
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menéame